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Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
3. 6. 2026,
8.31

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evropska liga slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Alessandro Orefice Lorena Lorber Fijok odbojka

Sreda, 3. 6. 2026, 8.31

58 minut

Konec tedna prvi turnir evropske lige

Cilj Slovenk je jasen, odločno po ligo narodov

Avtorji:
Pe. M., STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, Eva Mori | Slovenske odbojkarice bodo konec tedna v Črni gori začele lov za vstopnico v ligo narodov. | Foto OZS

Slovenske odbojkarice bodo konec tedna v Črni gori začele lov za vstopnico v ligo narodov.

Foto: OZS

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzijke.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, Eva Mori
Sportal Odbojkarice še drugič boljše od Hrvatic

Slovenske odbojkarice so se po koncu klubskih sezon v Kranjski Gori začele zbirati v začetku maja preden so se proti koncu priprav preselile v Ljubljano. V okviru teh so se pomerile s Slovakinjami in Hrvaticami. Slovakinje so v Kranjski Gori na prvi tekmi premagale s 3:0, drugo so odigrale za zaprtimi vrati. Nato so Hrvatice, ki niso igrale v popolni postavi, premagale za zaprtimi vrati v Mariboru, nato še v prestolnici s 3:1.

Izbranke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so v lanski izvedbi takrat še zlate evropske lige – zdaj je ta združena in razširjena v eno evropsko ligo – s štirimi zmagami in dvema porazoma končale na petem mestu in za las zgrešile zaključni turnir.

Po tem je sledil nastop na premiernem svetovnem prvenstvu na Tajskem, kjer so se prebile do osmine finala, letos pa v evropski ligi znova merijo na sam vrh in uvrstitev na finalni turnir najboljše četverice. Cilj Slovenk je tudi premierna uvrstitev v elitno ligo narodov za leto 2027. Od tega – 18. mesta – jih ločita le še dve mesti na svetovni jakostni lestvici.

"Priti v finale in osvojiti najvišje mogoče mesto v tekmovanju"

Letošnjo reprezentančno sezono so Slovenke pričakale kot 20. reprezentanca sveta, na evropski lestvici so na 13. mestu. S tem kot tretje nosilke vstopajo v evropsko ligo, kar jim je na treh turnirjih ponudilo nekoliko nižje postavljene tekmice.

Alessandro Orefice: "Priti v finale in osvojiti najvišje mogoče mesto v tekmovanju." | Foto: OZS Alessandro Orefice: "Priti v finale in osvojiti najvišje mogoče mesto v tekmovanju." Foto: OZS

"Končali smo štiri tedne priprav, a nismo bili skupaj od začetka in ne dolgo časa. Toda skušali smo sestaviti vse dele v celoto ter začutiti povezanost s podajalkami in sistemom na igrišču, kjer poskušamo več taktičnih situacij. Temu ni lahko slediti, saj je veliko stvari, a mislim, da v celoti delamo dobro, igralke se trudijo in so motivirane za prvo tekmo," je po zadnji tekmi s Hrvaško dejal Orefice. Italijanski strateg je poudaril, da je cilj jasen: "Priti v finale in osvojiti najvišje mogoče mesto v tekmovanju."

Lorber Fijok: Po šest zmag v ligaškem delu

Velika pričakovanja za slovensko izbrano vrsto ima tudi 23-letna sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

"Trenutno imamo takšno miselnost, da želimo veliko stvari nadgraditi. Tudi tiste stvari, ki so mogoče že dobre, vemo, da lahko odigramo še na višji ravni in dodamo nekaj kakovosti. Mislim, da je treba imeti takšno miselnost, še posebej, ko imamo tako visoko zastavljene cilje. Ti so dobiti vseh šest tekem v ligaškem delu," je dejala članica nemškega Dresdnerja.

"Priprave so bile naporne, na vseh elementih smo poskušale čim več delati, ogromno časa pa smo preživele tudi v fitnesu. Najti moramo še pravo povezavo s podajalkami, da se bomo še nekoliko bolje ujele, preostalo pa so le še detajli, ki jih moramo izpiliti," pa je po tekmi s Hrvaticami dodala Maša Pucelj.

Najboljše štiri na zaključni turnir

Letos je evropska liga v svoji 17. izvedbi prvič združila pred tem zlato in srebrno ligo, poleg tega bo služila tudi kot del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028. V ligaškem delu bo skupaj 24 reprezentanc, le najboljše štiri se bodo po šestih tekmah na treh turnirjih uvrstile na zaključni turnir. Lani so naslov osvojile Ukrajinke, ki letos nastopajo v ligi narodov.

"Imamo visoko zastavljene cilje. Ti so dobiti vseh šest tekem v ligaškem delu." | Foto: Jure Banfi "Imamo visoko zastavljene cilje. Ti so dobiti vseh šest tekem v ligaškem delu." Foto: Jure Banfi

Slovenke bodo prvi turnir ta konec tedna odigrale v Baru v Črni gori, kjer se bodo v petek merile z gostiteljicami in v soboto z Gruzijkami. Drugi turnir bo med 12. in 14. junijem pred domačim občinstvom v Ljubljani, kjer bodo tekmice Latvijke in Islandke. Zadnji turnir bodo med 19. in 21. junijem odigrale v Skopju v Severni Makedoniji, kjer se bodo merile še z Makedonkami in Hrvaticami.

Slovenske odbojkarice po koncu evropske lige v drugem delu reprezentančne sezone čaka še nastop na četrtem evropskem prvenstvu. Slovenke bodo v okviru skupine A prvi del igrale v Istanbulu proti Turkinjam, Latvijkam, Poljakinjam, Nemkam in Madžarkam.

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