Norveška hokejska reprezentanca je največje presenečenje svetovnega prvenstva v Švici. Skandinavci, pri katerih blesti komaj 18-letni v Sloveniji rojeni Tinus Luc Koblar, so skupinski del v Fribourgu končali na drugem mestu in se v četrtfinalu izognili velikanom. Za preboj v polfinale se bodo v četrtek pomerili z Latvijo. Koblar je v skupinskem delu dosegel kar osem točk, največ med Norvežani, iz devetih strelov je dosegel kar pet zadetkov.

Za norveškimi hokejisti je sanjski predtekmovalni del svetovnega prvenstva v Švici. Na sedmih tekmah so zmagali petkrat, izgubili le dvakrat, obakrat zgolj za en gol (proti Kanadčanom šele v podaljšku, proti Slovakom z 1:2).

Za konec skupinskega dela v Fribourgu so v severnjaškem obračunu Dancem ob koncu rednega dela dopustili, da so izsilili podaljšek in s tem prehiteli Slovence na šestem mestu, sami pa zmagali v podaljšku s 4:3. Ko so zvečer Kanadčani premagali Čehe, je postalo jasno, da bodo Norvežani skupinski del končali na drugem mestu.

K torkovi zmagi nad Dansko je prispeval dva gola. Foto: Guliverimage

To je najboljša uvrstitev te skandinavske reprezentance v predtekmovanju do zdaj. Z drugim mestom so si Norvežani na papirju olajšali četrtfinalno delo, saj jih v boju za polfinale čaka tretja reprezentanca iz Züricha Latvija. Če bi končali na tretjem mestu, bi palice prekrižali s Finci.

"Od vseh ekip, ki so se uvrstile v četrtfinale svetovnega prvenstva, ima Norveška proti Latviji še največ možnosti, da se uvrsti v polfinale, česar si nismo upali niti predstavljati. To bo tekma, na kateri imata reprezentanci polovične možnosti," je za norveški NRK dejal hokejski strokovnjak Ole Eskild Dahlstrøm.

S petimi zadetki v družbi Celebrinija, O'Reillyja ...

Norvežani ob zgodovinskem uspehu v skupinskem delu izpostavljajo igre svojega odkritja prvenstva. Gre za Tinusa Luca Koblarja. 18-letni sin nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov ter olimpijcev Andreje Koblar (nekoč Grašič) in Jerneja Koblarja, ki z družino zadnje desetletje živi na Norveškem in zastopa svojo novo domovino, je kljub mladosti nosilec napada na premiernem članskem svetovnem prvenstvu. Najstnik ima najboljši izkoristek strelov na prvenstvu. Devetkrat je streljal in kar petkrat zadel. Foto: Guliverimage

Koblar je ob torkovi zmagi znova blestel. Najprej je zadel za 1:0, kar je bila že njegova sedma točka na prav toliko tekmah prvenstva, nato pa v drugi tretjini še drugič zatresel dansko mrežo za vodstvo s 3:1. Najstnik je v predtekmovanju dosegel osem točk, največ v norveški reprezentanci.

Po številu doseženih zadetkov (pet) je s šesterico hokejistov, med katerimi so tudi zvezdniki Macklin Celebrini, Ryan O'Reilly in Nico Hischier, na drugem mestu. Več zadetkov (sedem) je dosegel le Latvijec Rudolfs Balcers.

Koblar ima najboljši izkoristek strelov, in sicer kar 55,56-odstotni. Pet golov je dosegel iz devetih strelov.

"Že to, da lahko igram na tem prvenstvu za Norveško, je uresničitev sanj. Doseženi zadetki pa so le še dodatna nagrada." Foto: Guliverimage

"Že to, da lahko igram na tem prvenstvu za Norveško, je uresničitev sanj. Doseženi zadetki pa so le še dodatna nagrada," je Koblar, ki ga je na lanskem naboru NHL kot 64. izbralo moštvo Toronto Maple Leafs, dejal po zmagi nad Danci.

Danes ima s soigralci tekmovanja prost dan, ostali bodo v Fribourgu, v četrtek pa jih čakata boj z Latvijci in lov na novo najboljšo uvrstitev na prvenstvih. Norvežani so bili do zdaj najvišje na četrtem mestu, a ta dosežek ima dolgo brado, saj sega v leto 1951.

Preostali pari četrtfinala so Švica – Švedska, Finska – Češka in Kanada – ZDA. Vsi bodo igrali v četrtek.

Preberite še: