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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
7.38

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Miguel Angel Sanchez Munoz Ajax trener nogomet Marco Silva Fulham Benfica Lizbona

Sreda, 3. 6. 2026, 7.38

21 minut

Trenerske menjave

Španec Michel novi trener Ajaxa, Silva naj bi nasledil Mourinha

Avtor:
STA

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Miguel Angel Sanchez Munoz | Miguel Angel Sanchez Munoz je novi trener Ajaxa. | Foto Reuters

Miguel Angel Sanchez Munoz je novi trener Ajaxa.

Foto: Reuters

Španski nogometni strokovnjak Miguel Angel Sanchez Munoz, bolj znan kot Michel, je novi trener Ajaxa iz Amsterdama. Petdesetletni Michel je z nizozemskim nogometnim velikanom podpisal pogodbo do 30. junija 2028, je na svoji klubski spletni strani zapisala slovita ekipa iz Amsterdama. Marco Silva zapušča Fulham, pri Benfici naj bi zamenjal Joseja Mourinha.

Michel je pred prihodom v deželo tulipanov med letoma 2021 in 2026 vodil Girono, pred tem pa tudi Rayo Vallecano in Huesco.

Ajax je doslej 4-krat osvojil nekdanji pokal državnih prvakov oziroma zdajšnjo ligo prvakov, veliko bolj impresivne pa so njegove številke na domači sceni: 36-kratni državni ter 20-kratni pokalni prvak.

V sezoni 2025/26 je osvojil šele peto mesto v nizozemskem prvenstvu. Pred njim so bili PSV Eindhoven, Feyenoord, Nijmegen in Twente.

Silva iz Fulhama v Benfico?

Trener Marco Silva zapušča angleškega prvoligaša Fulham, kjer je bil vse od leta 2021. Mediji poročajo, da naj bi se Silva preselil k portugalski Benfici in tam zamenjal Joseja Mourinha, ki odhaja k madridskemu Realu.

Marco Silva naj bi se preselil k portugalski Benfici in tam zamenjal Joseja Mourinha, ki odhaja k madridskemu Realu. | Foto: Reuters Marco Silva naj bi se preselil k portugalski Benfici in tam zamenjal Joseja Mourinha, ki odhaja k madridskemu Realu. Foto: Reuters

Silva je Fulham vodil nakar 229 tekmah in s klubom dosegel 104 zmage, 42 neodločenih izidov in 83 porazov. Lani je klub v prvenstvu osvojil 11. mesto.

"Fulham bo vedno v mojem srcu in prej ali slej se bom vrnil na ta stadion," je za klubsko spletno stran ob odhodu dejal 48-letni trener.

Portugalec je kot trener delal tudi v Estorilu, Sportingu, Olympiacosu, Hull Cityju, Watfordu in Evertonu. Po poročanju medijev v Angliji in na Iberskem polotoku pa je dogovor z Benfico že tik pred sklenitvijo.

Fulham novega trenerja še išče.

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