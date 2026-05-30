Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva, Mehika, Kanada in ZDA, so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev.

V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo ali Južni Sudan. V Mehiki tudi letalski družbi Aeromexico in Viva napovedujeta omejitve, odredba vlade o prepovedi vstopa v državo pa tam določa kar 60-dnevno "karanteno", ko pa bo SP že končano.

"Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom Fifa 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah," piše v skupnem sporočilu vseh treh vlad, kjer dodajajo, da so dobrodošli vsi navijači, a sta zdravje in varnost najvišji prioriteti.

V Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni

Vlade so se za ta korak odločile, potem ko je postalo jasno, da je v Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot tisoč primerov ebole, ki naj bi že terjala približno 250 življenj. V Ugandi so te številke za zdaj nižje.

Ebola je hitro prenosljiva in smrtonosna bolezen. Med letoma 2014 in 2015 je v zahodni Afriki zaradi te bolezni umrlo več kot 11 tisoč ljudi, med letoma 2018 in 2020 v Kongu pa približno 2.300.