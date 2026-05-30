Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
9.00

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nogomet ebola ZDA FIFA 2026 svetovno prvenstvo v nogometu

Sobota, 30. 5. 2026, 9.00

9 minut

Zaradi ebole omejitev prihoda navijačev na nogometno SP

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
SP v nogometu, simbolična | "Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom Fifa 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah." | Foto Shutterstock

"Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom Fifa 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah."

Foto: Shutterstock

Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva, Mehika, Kanada in ZDA, so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev.

V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo ali Južni Sudan. V Mehiki tudi letalski družbi Aeromexico in Viva napovedujeta omejitve, odredba vlade o prepovedi vstopa v državo pa tam določa kar 60-dnevno "karanteno", ko pa bo SP že končano.

"Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom Fifa 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah," piše v skupnem sporočilu vseh treh vlad, kjer dodajajo, da so dobrodošli vsi navijači, a sta zdravje in varnost najvišji prioriteti.

V Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni

Vlade so se za ta korak odločile, potem ko je postalo jasno, da je v Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot tisoč primerov ebole, ki naj bi že terjala približno 250 življenj. V Ugandi so te številke za zdaj nižje.

Ebola je hitro prenosljiva in smrtonosna bolezen. Med letoma 2014 in 2015 je v zahodni Afriki zaradi te bolezni umrlo več kot 11 tisoč ljudi, med letoma 2018 in 2020 v Kongu pa približno 2.300.

Maradona 1986
Sportal Če bi to naredil danes, bi šel v zapor
Harald Schumacher
Sportal Italija vstala od mrtvih, svet zasovražil brutalnega nemškega grobijana
Arsene Wenger
Sportal Dolgoletno trpljenje navijačev Arsenala
nogomet ebola ZDA FIFA 2026 svetovno prvenstvo v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.