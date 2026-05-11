Elektrarna, ki se odplačuje s prihranki

S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse, ki želite zmanjšati stroške elektrike in povečati energetsko neodvisnost. Paket, ki sta ga razvila GEN-I Sonce in GEN-I, združuje vrhunsko tehnologijo in napredne rešitve za učinkovitejšo rabo energije ter omogoča od 60 do 80 odstotkov nižje stroške električne energije .

Izračuni na primeru povprečnega gospodinjstva na samooskrbi kažejo, da je skupni mesečni strošek za elektriko in obrok desetletnega brezobrestnega odplačevanja nižji od prejšnje položnice samo za elektriko – ta je znašala 169 evrov, po vstopu v paket Pametna samooskrba pa že od 147 evrov mesečno*.

Plačujete manj kot prej – obenem pa dobite visokokakovostno sončno elektrarno in baterijski hranilnik, napredno upravljanje in dobavo elektrike v enoten mesečni strošek – brez presenečenj na položnici.

Investicija v povprečno velik paket se začne že od približno osem tisoč evrov, kar ob brezobrestnem financiranju pomeni dostopen vstop v samooskrbo.

Poglejmo si realen primer: družina Zupan

Družina Zupan živi v hiši in letno porabi približno deset tisoč kilovatnih ur (kWh) električne energije. Ogrevajo se s toplotno črpalko, uporabljajo sodobne naprave in ne želijo prilagajati življenjskega sloga zaradi cen energije.

Odločili so se za paket Pametna samooskrba, ki vsebuje:

sončno elektrarno moči 11 kilovatov (kW) ,

moči , baterijski hranilnik kapacitete devet kilovatnih ur (kWh) ,

kapacitete , napredno upravljanje hranilnika,

desetletno brezobrestno financiranje ,

, skupno vrednost investicije 8.144 evrov.

Njihovi stroški – prej in danes

Pred paketom (na mesec) Po paketu Pametna samooskrba (na mesec) Elektrika 169 evrov 51 evrov Obrok investicije – 96 evrov Skupni mesečni znesek 169 € 147 evrov*

Razlika: minus 22 evrov na mesec

Pred investicijo so Zupanovi za elektriko plačevali 2.028 evrov letno, s paketom Pametna samooskrba pa le še 612 evrov. To pomeni 1.416 evrov prihranka na leto oziroma 70 % nižji strošek za elektriko.

Njihov današnji mesečni znesek 147 evrov* vključuje tako strošek elektrike kot tudi obrok desetletnega brezobrestnega odplačevanja investicije. Model odplačevanja je zasnovan tako, da mesečni prihranki, ki jih ustvarja paket Pametna samooskrba, v veliki meri pokrivajo višino obroka investicije.

Družina Zupan tako danes plačuje 22 evrov na mesec manj kot prej, ko so elektriko plačevali brez lastne proizvodnje, hkrati pa že uporablja sončno elektrarno, baterijski hranilnik in napredno upravljanje energije. Ko bo investicija po desetih letih odplačana, bo njihov mesečni strošek še dodatno nižji, saj bo vključeval le močno znižan strošek računa za elektriko.

Ob tem so Zupanovi ob nakupu paketa prejeli tudi tisoč evrov akcijskega popusta na baterijski hranilnik ter izkoristili razpoložljivo subvencijo, kar je dodatno znižalo končno vrednost investicije.

Brezobrestno financiranje kot ključ do dostopnosti

Pomemben del paketa Pametna samooskrba je model brezobrestnega financiranja, ki omogoča, da investicijo odplačujete postopoma in brez dodatnih stroškov. Na voljo so tri možnosti:

petletno odplačevanje z lastno udeležbo, ki vključuje tudi dodatne ugodnosti, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

sedemletno odplačevanje z lastno udeležbo ter

desetletno odplačevanje brez začetnega vložka.

Takšna fleksibilnost omogoča, da se rešitev prilagodi finančnim zmožnostim posameznega gospodinjstva. Model je zasnovan tako, da se strošek mesečnega obroka za odplačevanje paketa in strošek znižanega računa za elektriko pokrivata s prihranki, ki jih sistem ustvarja oz. je celo nižji od stroška za elektriko, ki ga gospodinjstvo že ima.

Investicija v Pametno samooskrbo ni ločen strošek, temveč del vašega mesečnega izdatka za energijo. Prihranki, ki jih ustvarjate z lastno proizvodnjo in shranjevanjem energije, se neposredno odražajo v nižjih stroških elektrike, s katerimi postopoma odplačujete investicijo. Sistem začne ustvarjati učinke že od prvega dne, po zaključku odplačevanja pa celoten prihranek ostane vam.

Trije viri prihrankov

Pametna samooskrba temelji na treh ključnih virih prihrankov, ki skupaj omogočajo nižje stroške električne energije in poplačilo investicije skozi čas:

Lastna proizvodnja električne energije: Sončna elektrarna pokrije velik del letne porabe in zmanjša odvisnost od elektrike iz omrežja.

Sončna elektrarna pokrije velik del letne porabe in zmanjša odvisnost od elektrike iz omrežja. Pametno upravljanje baterijskega hranilnika: Napredno upravljanje poskrbi, da se energija shranjuje in porablja takrat, ko ima največjo vrednost, kar se uporabniku pozna kot fiksni mesečni popust .

Napredno upravljanje poskrbi, da se energija shranjuje in porablja takrat, ko ima največjo vrednost, kar se uporabniku pozna kot . Odkup presežne proizvedene energije: Presežna energija, oddana v omrežje, se obračuna kot dobropis na mesečnem računu in dodatno znižuje strošek elektrike.

Vi proizvajate, mi upravljamo, vi prihranite

Napredno upravljanje hranilnika energije, ki ga izvaja GEN-I, pomeni, da za optimalno delovanje sistema skrbijo strokovnjaki in napredna programska oprema. Ta samodejno odloča, kdaj se baterija polni in prazni, z namenom, da so stroški čim nižji in izkoristek energije čim večji.

Ta vrednost se uporabniku pretvori v fiksni mesečni popust na računu za električno energijo.

Vse na ključ – en partner, ena rešitev

Ena največjih prednosti paketa Pametna samooskrba je, da vključuje vse ključne elemente energetske samooskrbe na enem mestu. GEN-I Sonce poskrbi za celoten proces – od prvega ogleda in svetovanja, priprave personalizirane ponudbe do brezplačne pridobitve soglasij in subvencije, izvedbe in zagona sistema. Uporabnik se tako izogne usklajevanju različnih izvajalcev in administraciji, saj ima celotno rešitev pod enim okriljem. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce nudi dolgoročno poprodajno podporo skozi celotno življenjsko dobo naprav. Njihove storitve so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaše naprave delujejo varno, učinkovito in okolju prijazno, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

Znižajte ceno investicije s subvencijo in akcijskim popustom

Subvencijo za vas v celoti uredijo strokovnjaki GEN-I Sonca – preverijo pogoje, pripravijo dokumentacijo, oddajo vlogo in spremljajo postopek. Tako se izognete birokraciji, hkrati pa izkoristite vse razpoložljive spodbude, ki znižajo investicijo in skrajšajo vračilno dobo.

Do 30. 6. 2026 pa lahko izkoristite tudi posebno akcijsko ponudbo: ob izgradnji sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom prejmete sto evrov popusta za vsako kilovatno uro kapacitete baterije. To pomeni, da na primer pri bateriji s kapaciteto deset kilovatnih ur prejmete tisoč evrov popusta, pri bateriji s kapaciteto 15 kilovatnih ur pa 1.500 evrov popusta. Popust velja tako pri enkratnem plačilu kot pri brezobrestnem odplačevanju, zato neposredno vpliva na končno vrednost investicije.

99,99 odstotka nižja cena elektrike do priklopa

Če se za paket Pametna samooskrba odločite do konca junija, prejmete poseben akcijski cenik elektrike: 99,99 odstotka nižja cena elektrike do priklopa sončne elektrarne (oz. najkasneje do 31. 8. 2026).

To pomeni, da prihranite že v času čakanja na izvedbo – še preden vaša elektrarna začne proizvajati energijo.

Pametna odločitev za prihodnost

Pametna samooskrba združuje vse ključne elemente sodobne oskrbe z energijo v enoten sistem, ki omogoča več nadzora, večjo neodvisnost in predvsem nižje stroške, saj prinaša od 60 do 80 odstotkov prihrankov pri stroških električne energije. To dolgoročno pomeni večjo stabilnost in konkretne finančne koristi.

*Povprečni mesečni strošek vključuje celotni strošek na položnici za električno energijo in obrok brezobrestnega odplačevanja investicije. Dejanski mesečni stroški se lahko razlikujejo glede na sezonsko porabo ter značilnosti posameznega gospodinjstva.

Vse o vaši energiji na enem mestu z novim portalom Moj GEN‑I Za spremljanje vseh ključnih informacij o vaši energiji je uporabnikom na voljo nov portal Moj GEN‑I, središče pametne energetske izkušnje. Portal uporabnikom paketa Pametna samooskrba omogoča: vpogled v količino energije, ki ste jo oddali in prevzeli iz omrežja ,

, spremljanje proizvodnje vaše sončne elektrarne,

pregled delovanja baterije ,

, prikaz finančnega učinka paketa Pametna samooskrba

in še mnogo več.