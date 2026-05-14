Največji trgovec z elektriko v državi, družba GEN-I , je tretje leto zapored objavil razpis Obet za planet. Društva, nevladne organizacije, zasebni zavodi in startup podjetja lahko na njem kandidirajo za skupno sto tisoč evrov podpore za razvoj in izvedbo trajnostnih projektov.

Med drugim iščejo pobude za zmanjševanje ogljičnega odtisa, učinkovitejšo rabo energije in virov, zmanjševanje odpadkov, razvoj krožnega gospodarstva in trajnostne mobilnosti. Podprli bodo tudi projekte, povezane z vključevanjem ranljivih skupin ter izboljšanjem kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. V podjetju poudarjajo, da želijo z razpisom spodbuditi razvoj konkretnih trajnostnih rešitev in organizacijam pomagati pri izvedbi projektov z okoljskimi ali družbenimi učinki. Foto: Shutterstock

Med lanskimi prejemniki sredstev so bili Jamarski klub Novo mesto s projektom zaščite črnega močerila in jamskih habitatov, start-up PLANTMAMA s projektom trajnostnega kmetijstva, Ljubljanska kolesarska mreža s projektom Knjižnica koles ter Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe z izobraževalno Sončno hiško GEN-I.