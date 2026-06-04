Francozi v paniki: Ta evropska država nas bo vojaško prekosila

Načelnik generalštaba francoske vojske Fabien Mandon poziva k večjemu in hitrejšemu oboroževanju Francije. V nasprotnem primeru bi Francija lahko izgubila status najmočnejše vojske v EU.

Armadni general Fabien Mandon je v razpravi v francoskem senatu opozoril, da francoska vojska še ni dosegla ravni, ki je potrebna za popolno soočanje z izzivi, ki so pred Francijo, piše Politico.

Bo Nemčija v petih letih vojaško prehitela Francijo?

Še zlasti je opozoril, da bi lahko Francija v prihodnosti zaostala za Nemčijo. Če bo francoska vzhodna soseda nadaljevala trenutni tempo oboroževanja, lahko nemška vojska v petih letih prekosi francosko.

Mandon je imel svoj nastop v senatu v okviru razprave o novem francoskem zakonu o vojaškem načrtovanju. Ta predvideva dodatnih 36 milijard evrov za obrambo do leta 2030. Vendar pa nova letala ali dodatne vojne ladje niso vključene, kar Mandon kritizira.

Francoska obrambna industrija proizvaja premalo in predrago?

General je tudi grajal francosko obrambno industrijo. "Nisem zadovoljen s trenutno ravnijo proizvodnje in menim, da njena neustreznost ogroža našo nacionalno obrambo," je dejal in dodal, da lahko francoska industrija proizvaja tehnično napredno orožje, a ne dovolj hitro in dovolj poceni.

Francoska mornarica je najmočnejša v EU. Po nekaterih podatkih naj bi bila tudi zmogljivejša od britanske in tako najmočnejša v Evropi. Na fotografiji: francoska letalonosilka Charles de Gaulle. Foto: Guliverimage

Kot piše nemški medij Focus, ima Francija v EU trenutno veliko vojaško prednost pred drugimi državami. Njena mornarica in zračne sile so večje in močnejše od na primer nemških, visoke pa so tudi njene globalne operativne zmogljivosti.

Francoske akcije proti ruskemu tajnemu ladjevju

Francoska mornarica je na primer nedavno prestregla tanker, ki je pripadal ruskemu tajnemu ladjevju. To je bil že četrti takšen zaseg Francije v boju proti tankerjem, ki prevažajo rusko nafto.