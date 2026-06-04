Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Četrtek,
4. 6. 2026,
17.30

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ministri Slovenija vlada Janez Janša Janez Janša Volitve 2026 Volitve 2026

Četrtek, 4. 6. 2026, 17.30

40 minut

To so ministri in ministrice četrte vlade Janeza Janše

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ministri vlade Janeza Janše | Foto SDS

Foto: SDS

To je seznam vseh ministrov in ministric nove vlade, ki jo bo vodil premier Janez Janša. Največji koalicijski stranki SDS je pripadlo sedem resorjev, NSi in Fokus pet ministrstev – SLS, preostali del "trojčka", nima ministra ali ministrice –, Demokrati pa bodo vodili tri ministrstva.

Glede na zakon o vladi bo v ekipi novega premierja Janeza Janše 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja. 

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo: Franci Matoz (SDS)

Ministri 2026 Franci Matoz | Foto:

Ministrstvo za zunanje zadeve: Tone Kajzer (SDS)

Ministri 2026 Tone Kajzer | Foto:

Ministrstvo za finance: Andrej Šircelj (SDS)

Ministri 2026 Andrej Šircelj | Foto:

Ministrstvo za obrambo: Valentin Hajdinjak (NSi)

Ministri 2026 Valentin Hajdinjak | Foto:

Ministrstvo za pravosodje: Mihael Zupančič (Demokrati)

Ministri 2026 Mihael Zupančič | Foto:

Ministrstvo za zdravje: Tadej Ostrc (Demokrati)

Ministri 2026 Tadej Ostrc | Foto:

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport: Anže Logar (Demokrati)

Ministri 2026 Anže Logar | Foto:

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko: Jernej Vrtovec (NSi)

Ministri 2026 Jernej Vrtovec | Foto:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Borut Rončevič (SDS)

Ministri 2026 Borut Rončević | Foto:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Janez Cigler Kralj (NSi)

Ministri 2026 Janez Cigler Kralj | Foto:

Ministrstvo za okolje in prostor: Polona Rifelj (SDS)

Ministri 2026 Polona Rifelj | Foto:

Ministrstvo za kulturo: Ignacija Fridl Jarc (SDS)

Ministri 2026 Ignacija Fridl Jarc | Foto:

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve: Mateja Ribič (NSi)

Ministri 2026 Mateja Ribič | Foto:

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj: Monika Kirbiš Rojs (Fokus)

Ministri 2026 Monika Kirbiš Rojs | Foto:

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Suzana Lep Šimenko (SDS)

Ministri 2026 Suzana Lep Šimenko | Foto:

ministri Slovenija vlada Janez Janša Janez Janša Volitve 2026 Volitve 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.