Četrtek, 4. 6. 2026, 17.30
40 minut
To so ministri in ministrice četrte vlade Janeza Janše
To je seznam vseh ministrov in ministric nove vlade, ki jo bo vodil premier Janez Janša. Največji koalicijski stranki SDS je pripadlo sedem resorjev, NSi in Fokus pet ministrstev – SLS, preostali del "trojčka", nima ministra ali ministrice –, Demokrati pa bodo vodili tri ministrstva.
Glede na zakon o vladi bo v ekipi novega premierja Janeza Janše 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo: Franci Matoz (SDS)
Ministrstvo za zunanje zadeve: Tone Kajzer (SDS)
Ministrstvo za finance: Andrej Šircelj (SDS)
Ministrstvo za obrambo: Valentin Hajdinjak (NSi)
Ministrstvo za pravosodje: Mihael Zupančič (Demokrati)
Ministrstvo za zdravje: Tadej Ostrc (Demokrati)
Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport: Anže Logar (Demokrati)
Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko: Jernej Vrtovec (NSi)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Borut Rončevič (SDS)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Janez Cigler Kralj (NSi)
Ministrstvo za okolje in prostor: Polona Rifelj (SDS)
Ministrstvo za kulturo: Ignacija Fridl Jarc (SDS)
Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve: Mateja Ribič (NSi)
Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj: Monika Kirbiš Rojs (Fokus)
Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Suzana Lep Šimenko (SDS)