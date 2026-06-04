Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že nastale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V petek se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija.

Po podatkih strani Neurje.si naj bi največ padavin padlo v zahodni polovici države, kjer lahko lokalno pade od 20 do 50 milimetrov dežja, predvsem na območju Julijskih Alp, Posočja, Goriške in dela Notranjske. Ob prehodu fronte naj ne bi bilo močnejših neviht.

Foto: Neurje.si/Facebook

Jedro dogajanja bo tokrat predvsem v dopoldanskem času, medtem ko večer kaže na postopno stabilizacijo ozračja.

Obeti

V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.

Napoved za sosednje pokrajine

Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije začele nastajati padavine. Na območju severnega Jadrana bo pihal jugo. V petek bo v krajih vzhodno in južno od nas še nekaj jasnine, drugod pa bo že zmerno do pretežno oblačno. Padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta, se bodo od zahoda in severa postopno razširile nad vse sosednje pokrajine. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru ob severnem Jadranu burja.

Nadpovprečno veliko sonca v maju

Arso poroča, da je letošnji maj na državni ravni toplejši kot običajno, nekoliko nadpovprečno namočen in močno nadpovprečno osončen. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja med letoma 1991 in 2020 je maja na državni ravni znašal 1,0 stopinje Celzija, kar ga umešča na 11. mesto najtoplejših majev od leta 1950.

Višina padavin je bila maja na državni ravni nekoliko nadpovprečna. Kazalnik višine padavin je znašal 106 odstotkov, kar letošnji maj uvršča približno v sredino najbolj namočenih majev od leta 1950.

Snežne razmere so bile maja v visokogorju močno podpovprečne. V prvih dneh maja je sneg med 1.500 in dva tisoč metri marsikje skopnel. Na Kredarici so 6. in 11. maja izmerili le 70 centimetrov debelo snežno odejo, sledilo pa je večdnevno hladno obdobje z obilnimi padavinami, ko je zlasti nad dva tisoč metri zapadlo precej snega. Na Kredarici se je snežna odeja do jutra 16. maja odebelila na 140 centimetrov (vsota novega snega je bila 95 centimetrov v petih dneh), na Vršiču so izmerili 36 centimetrov, na Zelenici 19 centimetrov in na Voglu 14 centimetrov snega. Na vzhodu je bilo največ snega tri dni prej – na Uršlji gori 19 centimetrov, na Rogli 14 centimetrov.

V noči s 14. na 15. maj je snežilo tudi v nekaterih alpskih dolinah – v Ratečah so bili zjutraj trije centimetri snega. Po tem snežnem dogodku se je v drugi polovici maja zelo močno segrelo in, razen na najvišjih vrhovih, je sneg skopnel. Na Kredarici se je maj končal z rekordno tanko snežno odejo – 31. maja zjutraj je bilo le 15 centimetrov snega.

Letošnji maj je bil povsod po državi močno nadpovprečno osončen, s kazalnikom trajanja sončnega obsevanja na državni ravni 134 odstotkov se uvršča na tretje mesto najbolj sončnih majev od leta 1961. Foto: Shutterstock