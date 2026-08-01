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Avtor:
R. K.

Sobota,
1. 8. 2026,
11.47

Osveženo pred

14 minut

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nesreča nesreča

Sobota, 1. 8. 2026, 11.47

14 minut

V gramoznici Babinci se je utopil mladoletnik

Avtor:
R. K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska policija, trak | Foto STA

Foto: STA

V gramoznici Babinci v bližini Ljutomera se je utopil mladoletnik, ki je šel tja skupaj s prijateljem lovit ribe, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Nekaj po 7. uri zjutraj so bili murskosoboški policisti obveščeni o pogrešanem mladoletniku, ki je šel s prijateljem lovit ribe v gramoznico Babinci v bližini Ljutomera. Stekla je iskalna akcija, na kraj dogodka so bili takoj napoteni ljutomerski policisti, ki so začeli zbirati obvestila in iskati pogrešanega. Aktivirani so bili tudi gasilci in potapljači.

Mladoletnika so našli mrtvega deset metrov od brežine. Na kraju je zdravnik potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo.

Policisti opravljajo ogled kraja tragedije in zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah bodo obvestili okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Murska Sobota. 

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