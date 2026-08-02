Kralj mivke se zdi nepremagljiv, a Gajser je že osvojil zloglasni Lommel

Lommel v svetu motokrosa velja za najtežjo dirko. Globoka belgijska mivka. In to je 14. letošnja dirka svetovnega prvenstva. Jeffrey Herlings je ob odsotnosti poškodovanega Lucasa Coenena edini favorit za zmago, s katero bi naredil naslednji velik korak k svojemu šestemu naslovu svetovnega prvaka (tretjemu v elitnem razredu MXGP).

Jeffrey Herlings je letos zmagal že sedemkrat. Foto: Guliverimage Čeprav Jeffrey Herlings velja za kralja mivke, pa je pravzaprav na belgijski veliki nagradi zmagal samo štirikrat (trikrat v MXGP in enkrat v MX2). Pa ima na dirkah svetovnega prvenstva že 119 zmag. Večino na motorju KTM, zadnjih sedem pa letos na Hondi. Na motorju, ki ga je več kot deset let razvijal Tim Gajser. Slovenskemu asu medtem na Yamahi ne gre tako dobro. Modri motor ni tako dober, pa še Tima so letos poškodbe dobro zdelale (počena rebra, natrgana mišica pri kolenu). Ima štiri uvrstitve na zmagovalni balkon (tri tretja mesta in eno drugo). Za Tima smo včasih govorili, da v mivki ni tako dober, a temu že nekaj let ni več tako. Lommel je osvojil trikrat.

Lucas Coenen Foto: Guliverimage Lucas Coenen (MXGP), Sacha Coenen (MX2) in Liam Everts (MXOpen). Je pa res, da sta brata Coenen trenutno poškodovana, Lucas izpušča že tretjo dirko zapored. Še nekaj tednov nazaj se je obema nasmihal naslov svetovnega prvaka. Ob robu domače dirke so Belgijci oznanili ekipo za oktobrski pokal narodov (MxON), olimpijado motokrosa, ki bo letos v Erneeju v Franciji, kar pomeni, da je pričakovati več kot sto tisoč navijačev. Nastopili bodo v najmočnejši zasedbi:(MXGP),(MX2) in(MXOpen). Je pa res, da sta brata Coenen trenutno poškodovana, Lucas izpušča že tretjo dirko zapored. Še nekaj tednov nazaj se je obema nasmihal naslov svetovnega prvaka.

Prva vožnja se v razredu MXGP začne ob 14.15, odločilna bo sledila ob 17.10. Uro prej dirkajo v šibkejšem razredu MX2. Ob Gajserju sta na štartu še dva Slovenca: Jan Pancar (TEM JP253 KTM) v elitnem razredu in Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) v MX2.

MXGP, skupni seštevek sezone (13/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 625 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 566

3. Romain Febvre (Kawasaki) 545

4. Tim Gajser (Yamaha) 496

5. Andrea Adamo (KTM) 419

6. Ruben Fernandez (Honda) 417

7. Maxime Renaux (Yamaha) 408

8. Tom Vialle (Honda) 373

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 204