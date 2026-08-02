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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
10.06

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Nedelja, 2. 8. 2026, 10.06

12 minut

Voznik električnega skiroja po četrtkovi prometni nesreči umrl v bolnišnici

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Električni skiro. Nesreča. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Voznik električnega skiroja, ki je se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Nesreča se je zgodila v noči na četrtek, ko je trčil v voznika drugega e-skiroja.

Kot so s PU Ljubljana sporočili v četrtek, se je prometna nesreča zgodila nekaj po polnoči na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Huje poškodovanega povzročitelja so odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Drugi udeleženec nesreče in potnik, ki ga je vozil, sta se lažje poškodovala, so v četrtek pojasnili ljubljanski policisti.

V današnjem sporočilu so navedli, da nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

Policija opozarja: že manjša napaka lahko povzroči hude posledice

Poudarili so, da na električnem skiroju ni prostora za podcenjevanje nevarnosti. Električni skiroji so zaradi svoje priročnosti vse pogostejši na naših cestah, hkrati pa sodijo med vozila, pri katerih lahko že manjša napaka povzroči hude posledice. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje prometnih pravil.

Voznike električnih skirojev zato pozivajo, naj hitrost vožnje vedno prilagodijo svojim sposobnostim, razmeram na cesti ter gostoti prometa. Vozijo naj po površinah, namenjenih kolesarjem, oziroma tam, kjer je to dovoljeno, dosledno spoštujejo prometna pravila in so še posebej pozorni na pešce ter druge ranljive udeležence v prometu.

Čeprav je uporaba zaščitne kolesarske čelade zakonsko obvezna le za voznike do dopolnjenega 18. leta starosti, njeno uporabo močno priporočajo vsem. Poškodbe glave sodijo med najpogostejše in najhujše posledice padcev z električnim skirojem, čelada pa lahko bistveno zmanjša tveganje za hude ali celo usodne poškodbe. Policisti voznike električnih skirojev pozivajo še, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk, ki zmanjšujejo zaznavanje dogajanja v prometu, ter poskrbijo, da je električni skiro tehnično brezhiben. Na električnem skiroju naj se vozi le ena oseba, saj dodatni potniki bistveno povečajo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom, so še dodali.

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