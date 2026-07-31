Danes že 39 stopinj Celzija in še stopnjevalo se bo! Na udaru tudi morje.

Danes bo povečini jasno, čez dan se bo ponekod v hribih razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje. V Sloveniji sta sicer še vedno razglašeni dve vremenski opozorili. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, prav tako je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala.

Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo povečini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Tudi močan morski vročinski val

Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na Morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, opozarjajo.

V sredo se je v Sloveniji začel letošnji tretji vročinski val. Kot je opozoril Matjaž Ličer z Morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo, pa je prejšnji mesec celotno Sredozemlje prizadel tudi močan morski vročinski val.

Znanstveniki temperaturo morja redno odčitavajo s pomočjo oceanografske boje Vida, ki se nahaja 1,5 navtične milje severno od piranskega svetilnika, je pojasnila raziskovalka Katja Klun. Temperature so na tej boji prejšnji mesec dosegle 29,9 stopinje Celzija.

Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, opozarjajo. Foto: Guliverimage

To je bila najvišja junijska temperatura, kadarkoli izmerjena na boji Vida od leta 2004. Kot je navedel Ličer, je to več kot štiri stopinje nad klimatološko pričakovanimi vrednostmi. Prejšnji junijski rekord so izmerili 27. junija 2019, ko je morje doseglo 29,8 stopinje.

Še višje temperature pa so na boji izmerili v mesecu juliju, in sicer v letih 2010 in 2015, kar so bile tudi najvišje letne temperature.

Temperaturo morja merijo na globini dveh metrov in na morskem dnu 21 metrov pod bojo. Na globini dveh metrov so rekordno temperaturo izmerili 17. julija 2010, ko je imelo morje 30,4 stopinje Celzija.

"Bolj pomembno od posameznega meseca je dejstvo, da povprečna temperatura morja na boji Vida in Jadranu nasploh konsistentno raste," je ob tem opozoril raziskovalec. Osem izmed desetih najvišjih povprečnih junijskih temperatur morja na lokaciji boje Vida so namreč zabeležili v zadnjih desetih letih.

Vročinski val po definiciji pomeni izjemno visoke temperature znotraj desetih odstotkov najvišjih kadarkoli izmerjenih temperatur, zato tudi tokrat pričakujejo izjemno visoke temperature morja. Morebiten nov rekord je v času tokratne vročine sicer možen, ampak sam rekord po oceni Ličerja ni bistven.

"Bistvena je dolgotrajna večdesetletna rast povprečne temperature morja in na to naložene visoke temperaturne anomalije ob vsakokratnem vročinskem valu, ki pomenijo izjemen in dolgotrajen toplotni stres za morske organizme," je prepričan.

Negativni vplivi na morske organizme

Toplotni stres med drugim prinaša številne negativne vplive na morske organizme. Ena od posledic vpliva visokih temperatur morja je bledenje koral, do katerega pripelje izguba enoceličnih simbiotskih alg. Bledenje je imunski odziv gostitelja, ki prizadene simbionta, so opažanja povzeli znanstveniki.

"Pomemben je splošni trend segrevanja, ki naše morje sistematično in trajno premika k visokim temperaturam. To pomeni višjo verjetnost, da bodo preseženi absolutni temperaturni pragovi, ki lahko resno škodijo morskim organizmom ali pa jih pobijejo," je še zapisal Ličer.

Oceanografska boja Vida podatke v realnem času pošilja od leta 2008, temperaturo morja na površini pa kontinuirano merijo tudi na boji Zarja in pri koprski kapitaniji.

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