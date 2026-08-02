Kranj: delavec na cesti umrl po neznanem piku

V Kranju se je med delom na avtocesti zgodila smrtna nesreča. Delavca je nekaj pičilo, kmalu je izgubil zavest in umrl, so sporočili s PU Kranj.

Kranjski policisti so bili v soboto nekaj po 23. uri obveščeni o delovni nesreči na območju Kranja, v kateri je 43-letnnega moškega pri izvajanju del na avtocesti nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest.

Sodelavci so takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, vendar žal ni bilo uspešno.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti so dogodek ustrezno evidentirali in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo..