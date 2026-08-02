Slovenci v boju za prvo odličje pred izjemno zahtevno nalogo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 9.40 podala v boj za bronasto odličje lige narodov. Slovenci, ki so v polfinalu izgubili s Poljsko, se bodo za bron pomerili z Japonci. Slovenija odličja v ligi narodov še nima, bodo pa Slovenci še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto. Za naslov se bosta ob 13.30 pomerili reprezentanci ZDA in Poljske.

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Soli so bili v soboto v polfinalu brez pravih možnosti proti kakovostni poljski ekipi. Japonci, ki so doslej v finalu lige narodov igrali pred dvema letoma, ko so izgubili s Francozi, pa se bodo tako za bronasto odličje merili s slovensko izbrano vrsto. Japonska je za Slovenijo eden najbolj neugodnih nasprotnikov, saj je v ligi narodov dobila šest od sedmih medsebojnih dvobojev. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v sredini junija na turnirju na Kitajskem, Japonska je takrat slavila s 3:1.

Slovenski odbojkarji bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za bron in bodo lovili prvo medaljo v tem tekmovanju. Doslej so že trikrat igrali tekmo za tretje mesto, a v letih 2021, 2024 in 2025 ostali praznih rok. "Čaka nas še ena težka tekma z Japonci, ki se ne ustavljajo v obrambi in res pobirajo žoge, ki so neverjetne. Tega smo vajeni in se moramo tudi zavedati. Tako kot proti Poljakom vemo, da ne bomo spravili že prve žoge na tla in vemo, kaj nas čaka. Obramba je njihovo najboljše orožje in bomo morali biti zelo potrpežljivi, kar je zelo težko, ker oni iščejo svoje priložnosti in upam, da bodo utrujeni po petih odigranih nizih v polfinalu ter da bomo mi res dobro pripravljeni in nam jih končno uspe premagati," je pred tekmo dejal Alen Pajenk.

Američani so v soboto Japoncem zadali sploh prvi poraz v letošnji sezoni lige narodov in se bodo za končno slavje v svojem četrtem finalu po porazih v letih 2019, 2022 in 2023 v nedeljo merili s Poljaki, ki so jih premagali prav v finalu pred tremi leti. Poljaki, najboljša reprezentanca na svetovni lestvici, so tudi branilci naslova, po letih 2023 in 2025 pa bodo lovili rekorden tretji naslov v ligi, s katerim bi pobegnili dvakratnim prvakom Francozom in Rusom.

Liga narodov, finale in tekma za tretje mesto: Nedelja, 2. avgust: Lestvica lige narodov po rednem delu

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