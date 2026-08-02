V Podnanosu ob 6. uri že več kot 30 stopinj Celzija

Na Primorskem so se zbudili v zelo toplo jutro. Ponoči je namreč zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija. Zelo toplo je tudi v Podnanosu, ko so ob 6. uri zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj Celzija, poroča Agencija za okolje (Arso).

Čez dan bodo na Primorskem temperature še narasle do 38 stopinj Celzija, drugod po državi se bodo gibale med 31 in 36 stopinj Celzija.

Zaradi velike toplotne obremenitve, ta bo največja na Primorskem in osrednji Sloveniji, je Arso za ta del države izdal rdeče opozorilo, drugod velja oranžno. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri bo sončno in zelo vroče. pic.twitter.com/BArEaez0rW — ARSO vreme (@meteoSI) August 2, 2026

Vroče vreme se bo nadaljevalo, temperature bodo še rasle

V ponedeljek bo jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 in 37 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta, napovedujejo na Arsu.