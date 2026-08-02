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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
8.03

Osveženo pred

42 minut

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Gasilci požar Bovec Gasilska zveza Slovenije

Nedelja, 2. 8. 2026, 8.03

42 minut

Gasilce čaka tretji dan gašenja požara na Bovškem

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Požar Bovec | Gašenje naj bi bilo potrebno vse do prvega dežja. | Foto Gasilska zveza Slovenije

Gašenje naj bi bilo potrebno vse do prvega dežja.

Foto: Gasilska zveza Slovenije

Gasilci, skupaj naj bi jih s Severne Primorske in Gorenjske prišlo 90, bodo danes zjutraj nadaljevali gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. V soboto so ga omejili, zajemal naj bi 12 hektarjev. Znova je predvidena pomoč iz zraka.

Kot so v soboto zvečer pojasnili v Gasilski zvezi Bovec, je požar omejen, težave pa predstavljajo predvsem nova podtalna žarišča. Največjo skrb povzročajo padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile, so navedli v sporočilu za javnost.

V dveh dneh odvrgli več kot 260.000 litrov vode

Pri gašenju požara pomagajo letali air tractor in helikopter Slovenske vojske. Skupaj so v dveh dneh na požarišče odvrgli več kot 260.000 litrov vode. Na pomoč naj bi gasilcem priskočili tudi danes.

Air tractorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni pa tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Posledično velja prošnja pilotom jadralnih padal in zmajev, naj ne letijo na tem območju.

V veljavi rdeče opozorilo zaradi požarne ogroženosti

Gašenje naj bi bilo potrebno vse do prvega dežja. Vročinski val, med katerim so po več krajih po državi padli julijski in tudi absolutni rekordi, se medtem nadaljuje, tako da za Primorsko in osrednjo Slovenijo tudi za zadnji dan tega tedna ostaja izdano rdeče opozorilo.

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