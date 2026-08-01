Pred nami je vroč vikend, ko se bo živo srebro po napovedih Arsa povzpelo do 36 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 38. Arso je zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti za Primorsko in osrednjo Slovenijo izdal rdeče opozorilo. Poleg visokih temperatur pa ta vikend pričakujemo tudi povečan promet na naših cestah.

Na Agenciji za okolje so meseca julija na več postajah izmerili temperaturne rekorde. Na zadnji julijski dan je bilo najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija.

Danes največjo toplotno obremenitev pričakujemo na Primorskem in v krajih osrednje Slovenije. Visoke temperature sicer ne bodo prizanašale niti drugim delom Slovenije, za katere velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija.

Dobro jutro, dans bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Jutri bo pretežno jasno. pic.twitter.com/NLFpg9YNUH — ARSO vreme (@meteoSI) August 1, 2026

Rekordno dolg vročinski val

Letošnji tretji vročinski val, ko se bodo temperature povzpele nad 35 stopinj Celzija, bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna.

Razglašena velika požarna ogroženost

V delu Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi tega je prepovedano odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Letošnje izjemno visoke temperature zraka so zelo povezane tudi s sušnimi razmerami.

Pripravite se na povečan promet

Poleg visokih temperatur ta vikend pričakujemo tudi povečan promet. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah je tako pričakovati dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem.

Prometno-informacijski servis voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Agencija za varnost prometa pa priporoča, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

Tudi danes bo Dars med 16. in 20. uro na počivališčih ob avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.