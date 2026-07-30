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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
7.27

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme napoved vročinski val Slovenija

Četrtek, 30. 7. 2026, 7.27

12 minut

Vročinski val se stopnjuje: tudi pri nas skoraj 40 stopinj Celzija!

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vročinski val | Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. | Foto Arso

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Foto: Arso

Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Danes se bo termometer povzpel na 37, jutri na 38 stopinj Celzija.

Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. 

Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. 

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja.

V času požarne ogroženosti bodo izvajali poostren nadzor 

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih. | Foto: Gasilska zveza Ribnica/Facebook Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih. Foto: Gasilska zveza Ribnica/Facebook Povsod po državi je v naravnem okolju poleg prepovedi požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave.

Vročinski val se stopnjuje: predstavili bodo aktivnosti uprave za zaščito in reševanje

Generalni direktor uprave Leon Behin bo danes na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih, dozdajšnje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo.

Vročinski val se namreč stopnjuje. Agencija za okolje je danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od petka pa bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za celotno državo. Od sobote bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo. Burja bo pomembno vplivala na vročino in požarno ogroženost naravnega okolja, opozarjajo na agenciji.

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