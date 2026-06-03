Na območju Šentilja velika policijska akcija

Na območju Šentilja poteka velika policijska akcija, poroča več slovenskih medijev. Na terenu in lovu na osumljence je tako slovenska kot tudi avstrijska policija. S policije so sporočili, da so v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja s področja premoženjske kriminalitete na območju Avstrije, že prijeli dve osebi.

Izvajanje policijske akcije slovenske in avstrijske policije so za Siol.net potrdili tudi iz Policijske uprave Maribor. "Na območju Šentilja izvajamo aktivnosti v sodelovanju z avstrijskimi varnostimi organi, v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja s področja premoženjske kriminalitete na območju Avstrije. Dve osebi sta bili v zvezi s tem izsledeni, oziroma prijeti," so sporočili s policije.

Kot so dodali, bodo več informacij posredovali naknadno.

Po poročanju portala maribor24, je policijsko akcijo sprožila preiskava kaznivega dejanja tatvine premoženja na južnem avstrijskem Štajerskem. Osumljenci so pobegnili proti Sloveniji, zato sta slovenska in avstrijska policija začeli z iskanjem osumljencev.