Apartmaji na Hrvaškem: gorje tistemu, ki bo verjel Vesni in Veroniki

Družbeno omrežje Facebook je znova preplavil val lažnih ponudnikov in ponudnic počitniških namestitev na hrvaški obali. Dopustnike v različnih skupinah za oddajo in najem apartmajev privabljajo z izredno nizkimi cenami prenočišč na privlačnih lokacijah, pri čemer uporabljajo ukradene fotografije resničnih apartmajev. Kdor jim bo nasedel, bo ob prihodu na počitnice zelo verjetno ugotovil, da je namestitev že zasedena oziroma da objekt na navedeni lokaciji sploh ne obstaja.

Kako prepoznati lažne najemodajalce?

Člani hrvaških skupin na Facebooku, namenjenih oddaji in najemu apartmajev na hrvaški obali, v zadnjih dneh in tednih spet opozarjajo na povečano število lažnih najemodajalcev počitniških namestitev.

Izjemne lokacije, prosti termini, smešno nizke cene: Apartmaji, ki jih oddajajo, so zelo pogosto na zelo privlačnih lokacijah, razpoložljivi so najbolj zaželeni termini – skoraj brez izjeme tudi tisti v vrhuncu poletne turistične sezone –, cene pa so izjemno nizke.

Eden izmed mnogo primerov oglasov za zelo ugoden najem zelo dobro opremljenega apartmaja sredi vrhunca sezone na Hrvaškem, ki v resnici ne obstaja. Foto: Posnetek zaslona

Ukradene fotografije resničnih namestitev: Več uporabnikov je v zadnjem tednu opozorilo na najemodajalko z imenom Vesna Lorbek, ki je počitniško hišo z bazenom v Privlaki oddajala kot apartma s ceno zgolj 80 evrov za nočitev, in sicer v terminu od 1. do 7. julija. V resnici je lažna najemodajalka uporabila fotografije vile Miri v Privlaki, kjer nastanitev v tem terminu (po podatkih na spletni strani Airbnb je sicer že zaseden) stane okrog štiri tisoč evrov.

Komunikacija z lažno najemodajalko izmišljenega apartmaja na Hrvaškem. Foto: Posnetek zaslona

Isti neobstoječi apartma z nekoliko višjo ceno oddaja tudi "Veronika Polanec":

Foto: Posnetek zaslona

Poganja jih umetna inteligenca: Skoraj vedno se predstavljajo kot državljani ali državljanke Hrvaške, čeprav njihove profile v resnici skoraj zagotovo upravljajo tujci oziroma imajo nadzor nad njimi celo umetnointeligenčni boti, kar pojasni zelo hitre odgovore in takojšnje prilagajanje željam poizvedovalca. V mnogo primerih mu bodo ponudili alternativne neobstoječe apartmaje, ki prav tako zadostijo vsem njegovim kriterijem, so prosti v želenih terminih in imajo zelo ugodne cene.

Goljufi imajo odgovore na vsako vprašanje. Foto: Posnetek zaslona

Bančni računi v Italiji ali v Avstriji: Lažni najemodajalci ali najemodajalke svoje oglase za apartmaje objavijo v večje število skupin, nato pa zainteresirane dopustnike poskušajo prepričati, da akontacijo za rezervacijo oziroma celoten znesek za plačilo namestitve poravnajo z nakazilom na bančni račun, ki je najpogosteje odprt pri eni od bank v Italiji ali Avstriji.

Nobenih potrdil: Več uporabnikov Facebooka, ki so apartma poskusili rezervirati pri enem od takšnih ponudnikov, je poročalo, da niso prejeli nobenega potrdila o plačilu rezervacije, temveč zgolj poziv, naj se na lokaciji zglasijo ob določeni uri na dan začetka njihovega dopusta. Kdor bi to storil, bi ob prihodu na destinacijo zagotovo doživel globoko razočaranje, saj bi ugotovil, da apartmaja bodisi ni bodisi se imenuje drugače in je že zaseden, ob tem pa bi zelo verjetno ostal tudi brez denarja, ki ga je nakazal kot polog za rezervacijo. To smo preverili tudi sami, saj smo lažni najemodajalki poslali prav tako lažno potrdilo o plačilu akontacije, nato pa prejeli navodilo, naj se pri apartmaju ob plaži v Karlovcu (!) zglasimo ob 12. uri na prvi dan počitnic.

Lažna najemodajalka je verjela lažnemu potrdilu o plačilu. Foto: Posnetek zaslona

Kaj je treba storiti najprej, če naletite na ponudbo, ki se zdi preveč ugodna

Če naletite na ponudbo, ki se zdi preveč ugodna, da bi lahko bila resnična, poskusite fotografijo hotela, apartmaja ali počitniške hiše preveriti z iskanjem po fotografijah, na primer z desnim miškinim klikom na fotografijo v brskalniku Google Chrome in uporabo orodja Lens.

Če se fotografija pojavi v drugih kontekstih ali v drugih ponudbah namestitev z drugačnim imenom in drugačnimi podatki za stik, gre zelo verjetno za poskus prevare.

Iskanje neposredno s fotografijo z orodjem Google Lens v brskalniku Google Chrome Foto: Posnetek zaslona

Z orodjem, kot je Googlov Zemljevid, lahko preverite tudi domnevni naslov nastanitve. Če tam na videz ni ničesar, kar bi bilo podobno nastanitvi na fotografijah – pomagate si lahko s satelitskimi slikami, uličnim pogledom (Street View) ali v določenih primerih tudi s 3D-zemljevidom –, gre skoraj zagotovo za lažno ponudbo.