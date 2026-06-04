Družba Salus je danes z Robertom Terčeljem Schweizerjem sklenila pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe Farmedica, ki se ukvarja s trgovino z naravnimi zdravili brez recepta. Kupnina znaša 21,6 milijona evrov, je razvidno na spletni strani Ljubljanske borze.

Pri kupnini znaša vrednost podjetja (angl. enterprise value) 16,2 milijona evrov, saj ima družba na dan vrednotenja 5,4 milijona evrov presežnih denarnih sredstev. 90 odstotkov kupnine zapade v plačilo ob koncu transakcije, deset odstotkov pa kot zadržani znesek v dveh letih po koncu. Poleg navedene kupnine se bo prodajalcu priznala tudi dodatna pogojna kupnina (angl. earn-out), vezana na preseganje ciljne EBITDA v obdobju 12 mesecev po podpisu pogodbe.

Salus krepi strategijo v regiji

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence, so zapisali v objavi. Kot pravijo v Salusu, je morebitni prevzem družbe Farmedica skladen z razvojno strategijo skupine Salus, katere cilj je biti prva izbira za komercializacijo in distribucijo farmacevtskih izdelkov ter medicinskih pripomočkov v regiji srednje in vzhodne Evrope.

Širitev ponudbe na brezreceptna zdravila

"Salus gradi skupino, ki pacienta nagovarja povsod, kjer skrbi za svoje zdravje: v lekarni, pri zdravniku, v bolnišnici, v spletni trgovini. Do danes smo ta doseg gradili z močno distribucijo in široko ponudbo. V prihodnje želimo portfelj dopolniti še z brezreceptnimi zdravili farmacevtske kakovosti, ki jim pacienti zaupajo že desetletja," je dejal predsednik uprave Salusa Žiga Hieng.

Žiga Hieng Foto: Matic Prevc/STA

Dodal je, da Farmedica s svojo več kot 30-letno tradicijo, globokimi odnosi z vodilnimi mednarodnimi proizvajalci in uveljavljeno pozicijo v segmentu brezreceptnih zdravil farmacevtske kakovosti to okolje dopolnjuje in zaokrožuje.

Kaj so brezreceptna naravna zdravila farmacevtske kakovosti

Brezreceptna naravna zdravila farmacevtske kakovosti niso prehranska dopolnila, temveč farmacevtski izdelki z dokazanim učinkom, ki so jih potrdile javne agencije za zdravila, ki jim pacienti in zdravstveni strokovnjaki zaupajo, so navedli v Salusu. "Z družbo Farmedica bi vstopili v segment, ki ga do zdaj nismo pokrivali. 30 let prisotnosti na trgu, zdravila, ki jim zaupajo strokovnjaki, in rast, ki je strukturna. Vsaki družbi, ki se pridruži skupini Salus, dajemo možnost rasti, kar dosledno dokazujemo v praksi. Iščemo partnerje, s katerimi skupaj dosežemo več," je dodal član uprave Salusa Gregor Jenko.