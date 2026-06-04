"Slovenija za nas predstavlja strateški trg, načrtujemo tretjo tovarno Argete v Murski Soboti," je ob predstavitvi nove polnilnice v Rogaški Slatini povedal predsednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi in napovedal nove milijonske naložbe ter zaposlitve. Skupina zaključuje prevzem podjetja Osem, blagovna znamka Kekec pa ostaja.

V polnilnici v Rogaški Slatini so z namestitvijo nove proizvodne linije zaključili obsežno prenovo, vredno 10 milijonov evrov. Ta poleg tehnološke posodobitve prinaša večje zmogljivosti in prispeva k doseganju trajnostnih ciljev. "Slovenija za nas predstavlja strateški trg, tu ustvarimo okoli 15 odstotkov vseh prihodkov," je ob predstavitvi prenovljene polnilnice izpostavil predsednik uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

"V Sloveniji gradimo dolgoročno zgodbo, ki vključuje pomembna vlaganja, močno rast izvoza in odpiranje novih delovnih mest, pri čemer je za uresničitev načrtov izjemno pomembno tudi stabilno regulatorno okolje," je poudaril. Foto: Gaja Hanuna

Po njegovih besedah je skupina v zadnjih petih letih v različne projekte v Sloveniji investirala več kot 40 milijonov evrov. Največ naložb je bilo namenjenih širitvi proizvodnih zmogljivosti, obnovljivim virom energije, avtomatizaciji ter izboljševanju delovnih pogojev za zaposlene.

Sodobna polnilnica in novi investicijski načrti

Prenova polnilnice je del širšega investicijskega načrta Atlantic Grupe v Sloveniji, naložba v Rogaški Slatini pa vključuje postavitev nove, visoko učinkovite proizvodne linije v polnilnici.

Prenova zajema tudi novo sončno elektrarno, prenovo upravne stavbe, rekonstrukcijo polnilnice. Foto: arhiv podjetja Nova polnilna linija podvaja kapaciteto, zdaj lahko letno polnijo skoraj 130 milijonov enot izdelkov. Ob polnem zagonu bo prinesla 70-odstotni prihranek tehnološke vode, kar pomeni osem tisoč kubikov vode prihranka letno. Foto: arhiv podjetja

Ta bo omogočila boljšo energetsko učinkovitost, zmanjšanje porabe tehnološke vode ter večjo prilagodljivost linij in s tem hitrejši razvoj novih izdelkov. Direktorica marketinga, raziskav in razvoja za strateško poslovno področje pijač v Atlantic Grupi Klavdija Vidic je povedala, da nova linija povečuje proizvodne zmogljivosti, zato v podjetju postopoma povečujejo tudi število zaposlenih.

Foto: arhiv podjetja

"V prihodnjem obdobju v Rogaški Slatini z investicijo v vrednosti 15 milijonov evrov načrtujemo modernizacijo dodatne proizvodne linije, kar bo še dodatno izboljšalo trajnostno poslovanje lokacije," je dejala. Njihov cilj je doseči ogljično nevtralnost polnilnice do leta 2030.

Oglejte si, kako je videti proizvodnja:

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Kekec ostaja, v Murski Soboti bo tretja tovarna Argete

Po besedah Tedeschija v naslednjih treh letih načrtujejo nove naložbe v vrednosti 60 milijonov evrov, in sicer v infrastrukturo, energetiko, posodobitev obstoječih linij in širitev zmogljivosti ter povečanje skladiščnih kapacitet. Med pomembnejšimi projekti je širitev proizvodnje Argete. "Investicija v Murski Soboti je nujna, saj povpraševanje raste, predvsem nemški trg raste nadpovprečno hitro," je dejal predsednik uprave. Ob tem je dodal, da znamka Kekec ostaja, saj ima "svoj krog kupcev," verjame pa, da lahko izdelek še izboljšajo. Foto: Gaja Hanuna

To naj bi po zaključku prevzema podjetja Osem proizvajali tudi v Murski Soboti (kjer danes proizvajajo pašteto Kekec). Prejšnji teden so za prevzem že dobili zeleno luč Agencije za varstvo konkurence. V najsevernejšem slovenskem mestu namreč načrtujejo vzpostavitev tretjega proizvodnega centra oziroma "centra odličnosti." Argeto zdaj proizvajajo v obratu v Izoli in Hadžićih pri Sarajevu v BiH, tretji proizvodni obrat pa bi bil po novem v Murski Soboti. Večina proizvodnje bo namenjena izvozu na zahodnoevropske trge, predvsem v Nemčijo, Avstrijo in Švico. V Murski Soboti je trenutno 35 zaposlenih, v prvi fazi načrtujejo še zaposlitev dodatnih 35 sodelavcev.

Ob tem je Tedeschi opozoril tudi na pomen nadaljnjega razvoja dejavnosti v Rogaški Slatini. Prihodnjo vlado je pozval k čimprejšnji ureditvi koncesijske pogodbe za eno od vrtin mineralne vode v slatinski občini, saj je ta po njegovih besedah ključna za nadaljnji razvoj družbe in upravičenost novih investicij.

Zgodovina Donata

Začetki Donata segajo v leto 1908, ko so ga polnili na sami vrtini ročno. Kmalu so ga začeli uporabljati v terapevtske namene v bližnjem zdravstvenem središču. Foto: arhiv podjetja



Sprva so tam polnili pijače Donat, Tempel in Styria. Sledil je razvoj sodobnega polnilnega obrata, ki je omogočal polnjenje tudi drugih pijač.



V Rogaški Slatini danes poleg Donata in Templa polnijo še Cocto, Cedevito in druge nove znamke. Lani so napolnili skupno skoraj 72 milijonov enot izdelkov in tako dosegli vrh kapacitete polnilnice. Začetki Donata segajo v leto 1908, ko so ga polnili na sami vrtini ročno. Kmalu so ga začeli uporabljati v terapevtske namene v bližnjem zdravstvenem središču.Leta 1964 so pridobili certifikat, ki je potrjeval njegovo zdravilno učinkovanje, osem let pozneje je bila izven zdraviliškega središča postavljena prva polnilnica.Sprva so tam polnili pijače Donat, Tempel in Styria. Sledil je razvoj sodobnega polnilnega obrata, ki je omogočal polnjenje tudi drugih pijač.V Rogaški Slatini danes poleg Donata in Templa polnijo še Cocto, Cedevito in druge nove znamke. Lani so napolnili skupno skoraj 72 milijonov enot izdelkov in tako dosegli vrh kapacitete polnilnice.