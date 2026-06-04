Sekulić in Prepelič se veselita prve finalne zmage proti Partizanu

V ligi ABA se je začela finalna serija med Dubajem, ki ga vodi Aleksander Sekulić, in Partizanom, ki brani naslov. Prvo tekmo so v Emiratih domači dobili z 99:93. Po 20 minutah je bilo na semaforju 53:44. Srbska ekipa je zaostajala že za 19 točk, a se je ob koncu tretje četrtine približala na vsega tri točke. A Džanan Musa (22 točk), Mfiondu Tshimanda Kabengele in McKingley Wright (oba po 19 točk) so bili tako vroči v napadu, da je Dubaj zadržal prednost. Klemen Prepelič je igral le osem minut in zadel eno trojko. Ekipi v finalu igrata na tri zmage. Druga tekma bo v nedeljo, znova v Dubaju.

Džanan Musa je dal 22 točk. Foto: Dubai Basketball Za Dubaj je to zgodovinski trenutek, saj se je v drugi sezoni obstoja kluba zavihtel v finale lige ABA. Ob tem se je klub iz Združenih arabskih emiratov po dolgem času vrnil v domačo dvorano, potem ko je zadnje mesece domače tekme igral v Bosni in Hercegovini.

Črno-beli na drugi strani lovijo rekordni deveti naslov prvaka lige ABA in si prizadevajo, da ubranijo lovoriko, ki so jo osvojili v prejšnji sezoni. Pred finalom je bilo še posebej zanimivo dejstvo, da nobeni od ekip še ni uspelo zmagati na gostujočem terenu tekmeca. Dubaj je zmagal na vseh treh prejšnjih srečanjih v Dubaju, Partizan pa na vseh štirih v Beogradu. In to se za zdaj nadaljuje. Dubaj je prvo finalno tekmo v domači dvorani dobil z 99:93. Najbolj razpoložen je bil Džanan Musa. Bosanski košarkar, ki si je ime ustvaril pri zagrebški Cedeviti, krajši čas pa je igral tudi za Brooklyn Netse, je dal 22 točk.

Liga ABA, finale:

Četrtek, 4. junij:

Petek, 6. junij:

Sreda, 10. junij:

Finale lige ABA Dubaj (1) - Partizan (2) /0:0/ // – izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek: