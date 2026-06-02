Košarkarji Krke so v ponedeljek s porazom proti Cedeviti Olimpiji sklenili letošnjo sezono, ki je bila za klub iz Novega mesta uspešna. Kljub temu da niso osvojili nobene lovorike, so več kot le dosegli zastavljene cilje, si zanesljivo priigrali obstanek v ligi ABA, v državnem prvenstvu pa je bila na koncu močnejša le ljubljanska ekipa. Na Dolenjskem so se po koncu finala že obrnili tudi proti prihodnosti, v kateri si želijo podaljšati sodelovanje s trenerjem Dejanom Jakaro, velik izziv pa jim bo ob odhodih mladih igralcev v ligo NCAA predstavljala tudi sestava ekipe.

"Imam interes za nadaljnje sodelovanje," je že po koncu sezone v ligi ABA poudaril trener Krke, Dejan Jakara, ki je z enakim stavkom odgovoril tudi po koncu celotne sezone, ki jo je novomeška zasedba sklenila s porazom v finalu državnega prvenstva. 40-letnemu strategu se je s koncem sezone iztekla pogodba, z opravljenim delom Jakare pa so v Novem mestu izjemno zadovoljni, o čemer priča tudi skandiranje njegovega imena po koncu sezone.

Želja po nadaljevanju sodelovanja je obojestranska, a čas za pogovore in dogovore bo sledil zdaj. "Zadovoljstvo in aplavz navijačev pomenita, da smo nekaj naredili dobro. Tudi meni to pomeni veliko za ves moj vložek v preteklosti, da nekdo to spoštuje in ceni. Glede prihodnosti še ne vem, nismo še nič dogovorjeni, tako da ne vem. Rekel sem že, da želja je, ima pa vsak trener definitivno neke svoje določene pogoje. Težko rečem kaj drugega, ker se konkretno nismo še nič dogovarjali," je bil jasen Jakara.

Košarkarji Krke so prejeli srebrne medalje. Foto: Filip Barbalić

Na zavoro je stopil tudi direktor ekipe, Jure Balažić. "Dejan opravlja dober posel, to smo mi v ozadju vedeli ves čas. Zagotovo je osvežitev za klub, fantje na parketu točno vedo, kaj so njihove naloge. Gojili smo agresivno igro, kar je prepoznalo tudi občinstvo. Seveda se bomo pogovarjali za naprej," je bil jasen Balažić.

Krka izpolnila zadane cilje

Oba sta naredila tudi kljukico ob končani sezoni. Krka si je v ligi za obstanek v ligi ABA zanesljivo izborila mesto med najboljšimi jadranskimi klubi tudi v prihodnji sezoni, na domačem prvenstvu je imela v rednem delu le en poraz, v pokalu so prišli vse do finala, na začetku sezone pa so bili proti Cedeviti Olimpiji blizu presenečenja. Že na začetku sezone so zaradi poplav za nekaj časa ostali brez "doma" oziroma dvorane Leona Štuklja, nekaj poškodb in kadrovskih sprememb pa so ekipo le še povezale in utrdile.

V finalni seriji so imeli Novomeščani ogromno težav s poškodbami. "Fantje so bili od prvega do zadnjega dne maksimalno profesionalni, nimam nobene slabe besede, vsako tekmo so se borili res vsi od prvega do zadnjega. Nasproti lanski sezoni smo imeli večino sezone precej sreče tudi s poškodbami, nikoli nam niso manjkali trije, štirje … Kar je bilo menjav košarkarjev med sezono in prihodov smo naredili dober posel in smo postali še močnejši," je dejal Balažić.

Jure Balažić Foto: Aleš Fevžer

"Zaključek bi se lahko v primeru, da bi bili kompletni, razpletel tudi drugače. Na žalost se je zdaj odvilo, kot se je, je pa res, da bi se lahko to zgodilo tudi prej in bi bilo spet drugače. Fantje so začutili, da lahko igrajo, to smo pokazali tudi na prvi tekmi. Čestitke Olimpiji, v stanju, kot smo bili, so bili zdaj zagotovo boljši, ampak mislim, da smo imeli možnosti tudi mi, če bi bili kompletni," je še dodal direktor kluba.

Jakara: Nisem pričakoval, da bomo igrali na takšen način

Zadovoljno je prikimal tudi Jakara. "Če rečem, da smo presegli sami sebe, bom podcenjeval nekatere moje igralce. Mogoče so oni celo presenetili mene, nisem pričakoval, da bomo igrali na takšen način. V slovenski ligi smo imeli v rednem delu le en poraz, v ligi ABA smo imeli dvakrat toliko zmag kot lani, tako da je vse skupaj res zelo velik dosežek, sploh glede na to, kaj se nam je dogajalo na začetku, ko smo zaradi poplav ostali še brez dvorane. Kljub temu da na koncu nismo dosegli nobene lovorike, sem zadovoljen, v superpokalu smo bili blizu, v pokalu smo prišli v finale, na državnem prvenstvu pa v boju na tri zmage res težko streš ekipo, kot je Olimpija," je dodal Krkin strateg.

Krka je sploh na prvi tekmi odlično parirala Olimpiji. Foto: KZS/M24.si

Novomeško ekipo čaka delovno poletje, v katerem se bosta med drugim v ligo NCAA podala Žak Smrekar in Lovro Urbiha. "Ne samo mi, vsaka evropska ekipa se verjetno srečuje s to težavo lige NCAA in odhodi tja. Eni so mogoče manj odvisni od mladih igralcev, a to bo izziv za vse, ne samo za Krko. S tem se bomo spopadli, kolikor bo le šlo," je še dodal Balažić.

Kadrovanja zagotovo ne olajšuje niti omejen proračun, ki je v vse bolj tekmovalnem in finančno bogatem svetu košarkarskih ekip, pogosto velika težava. "Proračun je, kakršen je. Vse je odvisno od generalnega sponzorja, mi smo zelo zadovoljni, da lahko stabilno delujemo in delamo po svojih zmožnostih. Tudi z obstankom v ligi ABA in s tem finalom smo pokazali, da se s trdim delom da doseči veliko," je še dodal Balažić.

