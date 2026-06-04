Nova vlada je zamenjala šefa policije in Sove

Znane so prve kadrovske poteze nove vlade Janeza Janše. Vlada je na ustanovni seji razrešila generalnega direktorja policije Damjana Petriča in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala Danijela Lorbeka. Vlada je s položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) razrešila tudi Joška Kadivnika in za direktorja (ponovno) imenovala Janeza Stuška. Za podpredsednika vlade sta bila medtem imenovana Anže Logar in Jernej Vrtovec.

Novi šef policije je karierni policist

Vlada je na današnji prvi redni seji s položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danijela Lorbka. Je karierni policist, ki je bil med tretjo vlado Janeza Janše direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (GPU).

Lorbek je 5. oktobra 2021, ko je na Brdu pri Kranju potekal vrh EU–Zahodni Balkan, vodil operativni štab. Takrat so v Ljubljani izbruhnili protesti nasprotnikov protikovidnih ukrepov in tedanje vlade ter se sprevrgli v nasilne izgrede.

Danijel Lorbek Foto: STA

Pred tem, junija 2019, je bil svetovalec generalne direktorice policije Tatjane Bobnar. Med majem 2009 in junijem 2019 pa je vodil Policijsko upravo Maribor, piše na spletni strani GPU.

Danijel Lorbek je karierni policist. Po končani kadetski šoli za miličnike leta 1988 je opravljal dela in naloge policista na policijski postaji Ljubljana Šiška, postaji mejne policije Šentilj in policijskem oddelku Maribor Tabor, kjer je bil tudi vodja varnostnega okoliša.

Šef Sove bo ponovno Janez Stušek

Vlada je na današnji prvi redni seji s položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za pet let, je Sovo vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu Sove se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev.

Janez Stušek je odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek, doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope. Foto: SOVA

Stušek je diplomant fakultete za varnostne vede in pravne fakultete v Mariboru. Je odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek, doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope.

Prav tako je avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje in prava o informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Svojo poklicno kariero je začel v Slovenski vojski, bil pa je tudi asistent na fakulteti za varnostne vede.

Menjava direktorja Sove je sicer pričakovana poteza vsake nove vlade. Tokrat pa je bila pričakovana tudi zaradi kritik, ki jih je bil Kadivnik deležen zadnje tedne iz vrst članov SDS. Sova je marca namreč potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji. Kadivnik je članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil dokaze o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. V stranki so takrat vztrajali, da gre za zlorabo državnih institucij v predvolilne namene.

Vlada za v. d. generalnega direktorja Fursa imenovala Janka Preaca

Vlada je na današnji ustanovni seji razrešila Petra Gruma s položaja generalnega direktorja finančne uprave (Furs) in za vršilca dolžnosti imenovala Janka Preaca. Položaj bo prevzel v petek do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 4. decembra, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Peter Grum je Furs s polnim mandatom vodil od decembra 2022, potem ko je bil od junija tega leta vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Na čelu finančne uprave je nasledil Ivana Simiča, ki je po imenovanju vlade Roberta Goloba odstopil. Foto: STA

Preac je po podatkih s spleta direktor finančnega urada Ptuj. Po izobrazbi je magister znanosti s področja državnih in evropskih študij, celotno poklicno kariero pa je zaposlen v javni upravi, tudi na vodilnih delovnih mestih. Med drugim je opravljal funkciji direktorja uprave za davke in namestnika generalnega direktorja Fursa.

Vlada zamenjala tudi nadzornike Elesa in Borzena

Vlada je na današnji prvi seji razrešila člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen. S petkom bodo petletni mandat nadzornikov Elesa začeli Peter Žmak, Žarko Furman, Aleš Logar in Saša Kundih, petletni mandat nadzornikov Borzena pa Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek, je objavil urad vlade za komuniciranje.

Na čelu direkcije za infrastrukturo Nejc Vesel

Vlada je danes na svoji prvi seji razrešila Karmen Praprotnik s položaja direktorice Direkcije RS za infrastrukturo in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Nejca Vesela. Položaj bo nastopil v petek, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 4. decembra.

Vesel je eden od dveh podpredsednikov Zelene zveze NSi, to organizacijsko obliko stranke NSi je po ustanovitvi v letu 2021 tudi vodil kot predsednik, je razvidno s spletne strani koalicijske stranke NSi.

Zamenjali so tudi Uroša Sveteta

S položaja direktorja vladnega urada za informacijsko varnost je vlada razrešila Uroša Sveteta in za vršilca dolžnosti imenovala Nika Gamulina, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 4. decembra 2026. Gamulinovo ime se je v javnosti pojavilo, ko je pred volitvami komentiral pristnost anonimno objavljenih posnetkov.