Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča, izkušenega strokovnjaka za komuniciranje in političnega komentatorja, je za STA potrdil Jeretič. V času prejšnje vlade je urad vodila Petra Bezjak Cirman.

Jeretič na spletni strani svojega svetovalnega podjetja Neurovirtu o sebi napiše, da je doktor znanosti s področja politologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju strateškega in komunikacijskega svetovanja. Znanstveno se ukvarja predvsem s psihologijo odločanja, kjer je posebej pomembna tema odločanje volivcev.

"Na podlagi uporabnih ugotovitev sodobne nevroznanosti in vedenjske ekonomije sem razvil celovit pristop k prepričevanju in moderiranju, ki temelji na znanstvenih dognanjih o tem, kako naši možgani razumejo sporočila, kako sprejemamo odločitve in kako lahko na te procese vplivamo," je še zapisal v predstavitvi na spletni strani podjetja, ki se sicer ukvarja s komunikacijo in psihologijo prepričevanja.

Od SD do sodelovanja z desnosredinskimi strankami

Jeretič je sicer že dolgo blizu politiki, a na različnih političnih polih. Svojo politično pot je začel v Socialnih demokratih, kjer je bil v letih 1998 in 1999 predsednik Mladega foruma SD, kasneje pa strateški svetovalec stranke. Nato pa so se njegove aktivnosti premikale vse bolj proti desnemu političnemu polu. V tretji vladi Janeza Janše je sodeloval s takratnim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, v preteklosti je svetoval tudi stranki NSi, danes pa prevzema vodenje urada za komuniciranje četrte vlade Janeza Janše, trenutno še kot vršilec dolžnosti, saj mora vlada za mesto direktorja formalno izpeljati javni razpis.