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Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
20.35

Osveženo pred

18 minut

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Četrtek, 4. 6. 2026, 20.35

18 minut

Novi notranji minister Franci Matoz bo takoj dobil zahteven primer

Avtorji:
M. T., STA

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Franci Matoz | Novi notranji minister Franci Matoz bo takoj imel polne roke dela. | Foto STA

Novi notranji minister Franci Matoz bo takoj imel polne roke dela.

Foto: STA

Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču ter tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Naslednik nekdanjega ministra za notranje zadeve Branka Zlobka Franci Matoz bo poročilo prejel ob predaji poslov in se odločil o ukrepih, ugotovitve pa bodo predstavljene tudi javnosti.

Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. V preiskavi so lažnemu policistu zasegli beležnico, v katero je zapisoval na primer osebne podatke in registrske številke.

Na ministrstvu za notranje zadeve so za TVS potrdili, da so nadzorniki ugotovili, da se je večkrat zadrževal tudi v prostorih brniške policijske postaje, a naj ne bi imel dostopa do varovanih podatkov in policijskih evidenc.

Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. V preiskavi so lažnemu policistu zasegli beležnico, v katero je zapisoval na primer osebne podatke in registrske številke. | Foto: Matic Prevc/STA Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. V preiskavi so lažnemu policistu zasegli beležnico, v katero je zapisoval na primer osebne podatke in registrske številke. Foto: Matic Prevc/STA

Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Na položajih pa za zdaj ostajajo vsi policijski šefi, čeprav so nadzorniki v preiskavi odkrili vrsto nepravilnosti. Te naj sicer ne bi nastale zaradi navodil nadrejenih, ampak zaradi slabega poznavanja policijskega dela in postopkov. Nadzorniki so izdali vrsto priporočil, je še poročala TVS.

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