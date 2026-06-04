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Avtor:
STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
21.30

Osveženo pred

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Natisni članek
atletika diamant Tina Šutej

Četrtek, 4. 6. 2026, 21.30

1 ura, 14 minut

Diamantna liga, Rim

Tina Šutej z najboljših izidom sezone tik za najboljšimi

Avtor:
STA

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Tina Šutej diamantna liga | Tina Šutej je bila zadovoljna s svojim dosežkom v Rimu. | Foto Guliverimage

Tina Šutej je bila zadovoljna s svojim dosežkom v Rimu.

Foto: Guliverimage

Tina Šutej je na mitingu diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu zmogla višino 470 cmentimetrov in osvojila četrto mesto. Prva trojica je bila uspešna tudi na naslednji višini 480 centimetrov.

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Zmagala je 26-letna dvoranska svetovne prvakinja iz Glasgowa 2024 in Toruna 2026 Britanka Molly Caudery, ki si je spodrsljaj privoščila pri 460 centimetriih. Kljub temu je prehitela olimpijsko prvakinjo Avstralko Nino Kennedy, ki je bila na 460 cm neuspešna dvakrat, do 470 cm pa je vodila trikratna evropska prvakinja Švicarka Angelica Moser, ki si je edino popravo privoščila prav na 470 cm in zdrsnila na tretje mesto.

Sedemintridesetletna Tina Šutej, lani bronasta na svetovnem prvenstvu v Tokiu, je naredila odločen korak naprej, saj je najboljši izid sezone popravila za 25 centimetrov. Žal je enkrat popravljala na 460 cm, nato pa na 470 cm kar dvakrat.

Med drugimi dosežki je izstopal Rumesh Tharanga Pathirage iz Šrilanke z dosežkom 92,62 metra v metu kopja. V teku na 400 metrov z ovirami je z 52,58 slavila Čehinja Emma Zapletalova, v troskoku Italijan Andy Diaz Hernandez s 17,59 m, v teku na 800 m pa Francoz Gabriel Tual z 1:43,66.

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