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Avtor:
STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
21.40

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Andoni Iraola Bournemouth Liverpool angleško prvenstvo Premier League tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Četrtek, 4. 6. 2026, 21.40

1 ura, 5 minut

Prihaja iz Bournemoutha

Andoni Iraola je novi trener Liverpoola

Avtor:
STA

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Andoni Iraola | Andoni Iraola | Foto Guliverimage

Andoni Iraola

Foto: Guliverimage

Bask Andoni Iraola je novi trener nogometašev Liverpoola, so potrdili v angleškem klubu. Iraola bo zamenjal Nizozemca Arneja Slota, ki se je pred dnevi poslovil s te funkcije.

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Andoni Iraola je v zadnji sezoni vodil Bournemouth in ekipo, ki se je uvrstila na šesto mesto, pripeljal do najvišje uvrstitve v premier ligi v zgodovini. Zdaj je rešeno tudi vprašanje, kje bo Iraola nadaljeval trenersko pot, saj so si ga v želeli tudi pri italijanskem Milanu, kjer se že pogovarjajo z Oliverjem Glasnerjem.

"Ni treba veliko, da te Liverpool pritegne. Liverpool je Liverpool," je ob prestopu k 20-kratnim angleškim prvakom, toliko naslovov ima le še Manchester United, povedal 43-letni trener.

V zadnji sezoni je Liverpool osvojil peto mesto v prvenstvu in se v ligi prvakov prebil v četrtfinale, kjer jih je izločil kasnejši prvak francoski PSG. Dosežki so bili premalo, da bi svoj stolček obdržal Slot.

Iraola je pred službo na otoku vodil tudi Raya Vallecano, Mirandes in ciprski AEK Larnaco. Kot nogometaš je odigral več kot 500 tekem za Athletic Bilbao, preselil pa se je tudi v ameriško MLS, kjer je v New York Cityju igral skupaj s Frankom Lampardom in Andreo Pirlom.

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Andoni Iraola Bournemouth Liverpool angleško prvenstvo Premier League tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
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