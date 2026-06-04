Znane prve kadrovske rošade nove vlade: kdo bo na čelu policije, kdo v Janševem kabinetu ...

Znana so prva imenovanja in kadrovske menjave na pomembnih državnih funkcijah nove vlade Janeza Janše. Po navedbah N1 naj bi policijo vodil Danijel Lorbek, Sovo Janez Stušek, Gregor Majcen naj bi bil resen kandidat za šefa vojaških obveščevalcev, dolgoletni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa bo delovno mesto dobil v kabinetu novega predsednika vlade Janeza Janše.

Državni zbor bo na današnji izredni seji, ki se bo začela ob 9. uri, odločal o imenovanju ministrske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Na prvi seji bo vlada opravila tudi imenovanja državnih sekretarjev in prve kadrovske zamenjave. Imena nekaterih so že odjeknila v javnosti.

Kdo vse bo v Janševem kabinetu?

Kot poroča N1, naj bi kabinet premierja tudi tokrat vodila dolgoletna Janševa desna roka Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade naj bi znova postala Janja Garvas, državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade pa Igor Senčar (za evropske zadeve) in Vinko Gorenak (za odnose med vlado in parlamentom), ki sta bila državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade tudi v času tretje Janševe vlade.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za obrambne zadeve naj bi postal častnik Slovenske vojske, gornik in plezalec Miha Kuhar. Kot piše N1 bi ta lahko opravljati tudi naloge svetovalca za nacionalno varnost. V kabinetu naj bi delovno mesto čakalo tudi dolgoletnega ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki bi se kot državni sekretar ukvarjal z upravljanjem državnega premoženja.

Kot je že znano, bo vodenje vladnega urada za komuniciranje prevzel nekdanji komunikacijski strateg Boruta Pahorja in stranke SD Sebastjan Jeretič, za odnose z javnostmi pa naj bi skrbela nekdanja novinarka in urednica, nato pa vodja službe za odnose z javnostmi stranke SDS Kristina Hacin. Ekipi v Janševem kabinetu naj bi se pridružil tudi nekdanji poslanec SDS Andrej Hoivik, še piše N1.

Kdo bodo šefi policije, Sove in vojaških obveščevalcev?

Vlada bo na prvi seji imenovala tudi novega generalnega direktorja policije, položaj katerega bo po informacijah N1 najverjetneje prevzel Daniel Lorbek, novega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), kamor naj bi se vrnil Janez Stušek, ki je Sovo vodil v času tretje Janševe vlade, in novega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo (OVS), ki naj bi jo vodil Gregor Majcen, ki je bil v vodstvu OVS tudi v času Golobove vlade, v času druge Janševe pa je vodil vladni urad za varovanje tajnih podatkov.

Kangler bo pri Matozu

Nekdanji mariborski župan Franc Kangler naj bi bil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo pri ministru Franciju Matozu.

Poleg Kanglerja bo po informacijah N1 na notranjem ministrstvu še Božo Predalič, ki je tako kot Kangler član stranke SDS. Ko bo ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo priključeno še področje digitalizacije, si bo Matoz izbral še tretjega državnega sekretarja, ki bo pokrival to področje.

Kdo bo na ministrstvu za obrambo?

Na ministrstvu za obrambo, ki ga bo vodil Valentin Hajdinjak (NSi), bosta državna sekretarja po informacijah N1 nekdanja poslanka NSi Vida Čadonič Špelič in nekdanji vodja slovenskega stalnega predstavništva pri zvezi Nato v Bruslju Erik Kopač.

Na položaju načelnika generalštaba Slovenske vojske bo ostal Boštjan Močnik, je na predstavitvi zagotovil Hajdinjak. Če bi se izkazalo, da s trenutnim načelnikom generalštaba ne sodelujejo dobro, pa naj bi bil neuradno najresnejši kandidat za novega načelnika generalštaba zdajšnji poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Uroš Paternus.

Državni sekretarji na drugih ministrstvih

Državna sekretarja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, ki ga bo vodil Tone Kajzer, naj bi, kot piše N1, postala Stanislav Raščan in Tamara Weingerl Požar, trenutna veleposlanica v Grčiji.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance bo najverjetneje Kristina Šteblaj, ki je bila državna sekretarka pri finančnem ministru Širclju že v času tretje Janševe vlade. Drugi državni sekretar na finančnem ministrstvu naj bi bil Peter Papež.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, ki ga bo vodil Janez Cigler Kralj, naj bi bila magistrica evropskih študij in članica izvršilnega odbora NSi Mojca Erjavec, ki je bila vodja kabineta Ciglerja Kralja, ko je bil ta minister za delo.

Državni sekretar pri Anžetu Logarju na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport bi lahko bil nekdanji poslanec Tine Novak, ki je k Demokratom prestopil iz Gibanja Svoboda.

Bodoči minister za zdravje Tadej Osterc pa je že napovedal, da si v svoji ekipi med državnimi sekretarji želi aktualno poslanko Demokratov Teo Košir.