TV-voditeljica in športna novinarka se je lani ločila, pred kratkim pa znova skočila v zakon.

Milena Novak, ki smo jo v preteklosti gledali v športnem programu Planeta in POP TV, nazadnje pa je delala v uredništvu medija Svet24, se je po poročanju revije Lady pred kratkim znova poročila, potem ko se je lani končal njen dolgoletni zakon s košarkašem Ernestom Novakom.

Tudi novi izbranec Milene Novak prihaja iz športnih vod, to je nekdanji nogometaš Denis Šme, s katerim sta se očitno ujela v kariernih ciljih, saj se Šme po končani profesionalni nogometni karieri prav tako ukvarja s športnim novinarstvom.

Milena in osem let mlajši Denis sta se po poročanju Lady poročila na začetku maja na Ljubljanskem gradu. Za Žurnal24 je Milena Novak povedala, da je šlo za poroko v ozkem krogu družine in bližnjih prijateljev, večje poročno slavje pa nameravata prirediti poleti na jugu Francije.

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