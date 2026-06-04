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Avtor:
N. V.

Četrtek,
4. 6. 2026,
9.28

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Denis Šme Milena Novak poroka

Četrtek, 4. 6. 2026, 9.28

52 minut

Športna novinarka Milena Novak se je znova poročila, njen izbranec je Denis Šme

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Denis Šme, Milena Novak | Denis Šme in Milena Novak sta se na začetku maja poročila. | Foto Mediaspeed

Denis Šme in Milena Novak sta se na začetku maja poročila.

Foto: Mediaspeed

TV-voditeljica in športna novinarka se je lani ločila, pred kratkim pa znova skočila v zakon.

Milena Novak, ki smo jo v preteklosti gledali v športnem programu Planeta in POP TV, nazadnje pa je delala v uredništvu medija Svet24, se je po poročanju revije Lady pred kratkim znova poročila, potem ko se je lani končal njen dolgoletni zakon s košarkašem Ernestom Novakom.

Tudi novi izbranec Milene Novak prihaja iz športnih vod, to je nekdanji nogometaš Denis Šme, s katerim sta se očitno ujela v kariernih ciljih, saj se Šme po končani profesionalni nogometni karieri prav tako ukvarja s športnim novinarstvom.

Milena in osem let mlajši Denis sta se po poročanju Lady poročila na začetku maja na Ljubljanskem gradu. Za Žurnal24 je Milena Novak povedala, da je šlo za poroko v ozkem krogu družine in bližnjih prijateljev, večje poročno slavje pa nameravata prirediti poleti na jugu Francije.

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