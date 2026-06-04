Boštjan Cesar: Vedeti želim, na koga lahko računam septembra

Najprej poraz, nato zmaga in zdaj še remi. Na svojih prvih treh tekmah v selektorski vlogi je Boštjan Cesar izkusil vse tri možne razplete. Preizkusil je tudi obe taktični postavitvi, ki jih je imel v mislih ob prevzemu izbrane vrste. Slovenija se je v prvem polčasu proti Cipru mučila, za neučinkovitost je bila kaznovana z zaostankom, v drugem je pokazala boljši obraz, a nekdanjega kapetana pred jesenskimi nastopi v ligi narodov čaka še veliko dela.

"Srečen sem, da smo odigrali tekmo na domačem igrišču, zame je bila to prva v tej vlogi. Vesel sem bil, ko sem videl število navijačev na tribunah, na žalost pa jih nismo osrečili z zmago. Pokazali smo dva različna obraza, v drugem polčasu smo bili boljši. Tudi v prvem smo si priigrali kar nekaj priložnosti, a nam danes žal ni uspelo večkrat zadeti," je ob svojem selektorskem debiju v Stožicah razlagal Boštjan Cesar.

Pred osmimi leti se je prav na tem mestu s cmokom v grlu poslavljal od dresa z državnim grbom, kot rekorder po številu nastopov za slovensko reprezentanco. Proti Cipru je kot igralec odigral dve tekmi, na prvi je prejel enega od dveh rdečih kartonov v svoji reprezentančni karieri, v obeh primerih so se Slovenci veselili zmage nad Ciprčani. Ciprčani so znali kaznovati zapravljene priložnosti Slovenije. Foto: Anže Malovrh/STA

Tokrat zmage ni bilo. Predvsem po zaslugi zapravljivosti oziroma nenatančnosti pri zaključkih akcij. Ta je enega svojih vrhuncev dosegla že sredi druge minute, ko se je v izjemnem položaju znašel Žan Vipotnik, a je žogo poslal visoko prek vrat. Sledila je kazen, Ciper je povedel in se v nadaljevanju razumljivo posvetil branjenju pridelanega kapitala. Slovenija se je mučila.

Zatajili pri zaključkih, morda še kje

"Veliko smo razmišljali o postavitvi, to ni nobena skrivnost. Že na začetku sem povedal, da želim, da lahko igramo v dveh sistemih. Svit Sešlar v marčevski akciji ni dobil prave priložnosti, tokrat sem ga želel videti, ko prihaja po žogo. Vemo, da ima kakovostno levico, s katero lahko deli podaje. Potem so Ciprčani hitro prišli do zadetka, se zaprli in pravih žog za napadalce ni bilo veliko," je o nekoliko nepričakovani postavitvi v napadu razpredal slovenski selektor. Sešlar je po slabem prvem polčasu ostal v garderobi, precej bolje je, ko se je preselil na desno krilo, zaigral Danijel Šturm.

Znova smo pogrešali pravo vez med slovenskimi vrstami. Prave distribucije žog v vezni liniji ni bilo, kar je v prvem polčasu motilo tudi Cesarja. Svit Sešlar tokrat ni imel svojega dne, tekmo je zaključil po prvem polčasu. Foto: Anže Malovrh/STA

"Nisem bil zadovoljen z zveznima igralcema, oba skupaj sta se vračala pregloboko v zadnjo linijo, zato smo Sandija Lovrića postavili nekoliko višje, da smo imeli globino. Bili smo hitrejši pri menjavi strani, ustvarjali smo višek na bočnih položajih. Marsikaj bi bilo seveda drugače, če bi prvi zadeli, a priložnosti je bilo tudi po prejetem zadetku več kot dovolj. Zatajili smo pri zaključkih," pravi 43-letni strateg.

Pridobivanje širine

Slovenijo v nedeljo čaka še prijateljsko srečanje s Hrvaško. Tekma v Varaždinu se začne ob 20.45. Foto: Anže Malovrh/STA Kako se torej lotiti prihajajočih izzivov, vključno z nedeljskim gostovanjem v Varaždinu? Bo Slovenija spet poskušala s tremi osrednjimi branilci ali se bo vrnila k bolj klasični postavitvi 4-4-2? "Naredili bomo analizo, ta dva sistema sta igralcem poznana, v pogovorih s fanti vidim, da nimajo težav ne z enim ne z drugim. Biti moramo pripravljeni, da se odzovemo na nasprotnika, na njegovo postavitev. Tokrat smo v tekmo vstopili slabo, v nadaljevanju smo bili boljši," je ponovil selektor.

Cesar je v Stožicah priložnost ponudil tudi dvema debitantoma. Prvič je v dresu članske izbrane vrste Slovenije zaigral Ester Sokler, težko pričakovani debi je dočakal tudi 16-letni Tian Nai Koren.

"Sporočilo njima je bilo enako kot sporočilo vsem ostalim, nič posebnega. Fantje so kot ekipa na tem zboru dobro delali in sledili dogovorom. Veseli me, da lahko dam priložnost še komu. Tako dobimo nove informacije, na koga lahko računamo septembra, ko bo šlo zares. Dobivamo širino, je pa prvi pogoj, da so igralci zdravi in da imajo redne minute v svojih klubih," je zaključil Cesar.