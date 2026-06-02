Jubilej v znamenju gibanja, skupnosti in nepozabnih trenutkov

Sončen jubilejni dan je danes v ljubljanski park Tivoli privabil množico tekačic, najmlajših tekačev in tekačic na Oskarjevem teku ter številne obiskovalce, družine in navijače, ki so s pozitivno energijo spodbujali vse, ki so se podali na traso 20. dm teka za ženske. Dogodek je tudi letos potrdil, da že dolgo presega okvir športne prireditve ter ostaja eden najbolj prepoznavnih dogodkov, ki povezuje gibanje, zdrav življenjski slog, skupnost in dobro počutje.

Veliko zanimanje za jubilejno izvedbo je bilo opazno že pred dogodkom. Startnine za tek so bile letos razprodane v rekordnih desetih dneh, kar dodatno potrjuje močno skupnost, ki jo dm tek za ženske gradi že dve desetletji.

Poseben jubilejni pečat je letošnji izvedbi dala Tina Maze, ena najuspešnejših slovenskih športnic vseh časov, ki je naznanila start teka ter s svojo prisotnostjo dodala simbol vztrajnosti, moči in športnega duha.

Za energično vzdušje in praznično noto so poskrbeli tudi Čuki, ki so z nastopom v Tivoliju in jubilejno himno Moj najljubši dan v letu dodatno zaznamovali letošnji dm tek za ženske.

Pomemben del jubilejne izvedbe je bila dobrodelna nota. Za vsako prodano startnino dm teka za ženske in Oskarjevega teka sta dm Slovenija in Anina zvezdica namenila en evro za nakup lepotnih in negovalnih paketov za ženske v stiski. Skupaj so zbrali kar 12.678 evrov.

"Dm tek za ženske je v 20 letih postal veliko več kot le športni dogodek. Je skupnost, ki vsako leto znova preseže pričakovanja. Tudi letošnji jubilejni odziv je pokazal, kako močno in povezano zgodbo smo zgradili skupaj z udeleženkami, partnerji in širšo skupnostjo. Rezultati, kot je skoraj 4.000 prijav v enem dnevu, in rekordno hitro razprodane startnine v desetih dneh so jasen dokaz, da gradimo nekaj, kar ima za tekačice resničen pomen. Ponosni smo, da lahko skupaj s partnerji razvijamo zgodbo, ki povezuje, navdihuje in spodbuja ženske k skrbi za svoje dobro počutje," je ob jubilejni izvedbi poudaril Kristjan Jerončič, vodja marketinga in spletne trgovine dm Slovenija.

Dm tek za ženske tudi letos ni bil le športni dogodek, ampak prostor povezovanja, podpore, dobre energije in skupnih doživetij, ki že 20 let povezujejo različne generacije.

Najhitrejše tekačice letošnjega jubilejnega teka

Na letošnjem jubilejnem 20. dm teku za ženske so najboljše rezultate dosegle tudi najhitrejše tekačice na obeh trasah.

5 kilometrov



1. mesto: Jera Učakar (22:09)

2. mesto: Maruša Cijan Brkič (22:26)

3. mesto: Katarina Stariha (23:16)

10 kilometrov



1. mesto: Lara Zorko (36:59)

2. mesto: Anja Rugelj (38:26)

3. mesto: Ana Barbara Marinčič (38:52)

Jubilejni trenutki tudi zunaj tekaške trase

Poleg tekaškega dogajanja je Tivoli obiskovalcem ponudil bogat spremljevalni program, številne aktivnosti ter trenutke za druženje, navijanje in praznovanje jubileja.

Posebna novost letošnje izvedbe je bila tudi prva posebna kolekcija izdelkov dm tek za ženske, ki je bila na voljo ekskluzivno na dogodku in je med obiskovalkami požela velik odziv.

Nepozaben trenutek dneva je bilo tudi žrebanje glavne nagrade, saj se je ena izmed udeleženk domov odpeljala z avtomobilom BMW 116, ki ga je podaril dm Slovenija v sodelovanju z AutoWallis.

20 let zgodbe, ki presega šport

Jubilejni dm tek za ženske je tudi letos potrdil, da je veliko več kot rekreativni dogodek. Ostaja prostor gibanja, skupnosti, podpore, zdravja in pozitivne energije, ki že dve desetletji povezuje ženske, družine in širšo skupnost.

Park Tivoli je bil danes znova v znamenju gibanja, veselja in nepozabnih trenutkov, ki jih dm tek za ženske ustvarja že 20 let.

Naročnik oglasne vsebine je DM DROGERIE MARKT d.o.o.