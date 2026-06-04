Na izboru za slovenski startup leta 2026 je zmagala rešitev MooHero startupa HeroLabs , ki je razvil pametne ovratnice za krave. Te spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom omogočajo hitrejše in boljše odločitve.

Zmagovalna rešitev MooHero digitalizira kmetijstvo s pametnimi ovratnicami za krave, ki spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom omogočajo hitrejše in boljše odločitve.

Sistem vključuje tudi aplikacijo za upravljanje črede in spremljanje reprodukcijskih dogodkov, pomembna prednost pa je povezava s centralno podatkovno zbirko Govedo.si, ki zmanjšuje administrativna bremena kmetov. Foto: Facebook/MooHero/Domačija Lemež

Podjetje HeroLabs je s svojimi rešitvami opremilo že več kot 5.700 krav. Po uspešnem prodoru na slovenski trg se širi tudi na tuje trge, med drugim v Italijo, Avstrijo in na Hrvaško.

Pred sedemčlansko komisijo se je predstavilo pet finalistov, in sicer poleg MooHero še Flux Performance, ParakeetAI, Realtracing in The World Game. Komisija je kandidate ocenjevala glede na tržno uspešnost produkta, pridobljene investicije, kakovost ekipe in potencial za hitro rast na mednarodnih trgih.

Rotnik: Zadnjih pet let je zaznamovala stalna sprememba

Direktor in soustanovitelj startupa HeroLabs in rešitve MooHero Urban Rotnik je ob osvojitvi naziva slovenski startup leta 2026 izrazil veselje, da je komisija prepoznala potencial njihovega produkta.

"Verjamem, da bomo zdaj z ekipo suvereno nastopili tudi na tujih trgih, prav tako kot smo v Sloveniji. Če pogledam zadnjih pet let, lahko rečem, da je bila naša edina konstanta sprememba. Med drugim smo šli od tega, da smo bili vsi zaposleni v različnih podjetjih, do tega, da smo se v celoti posvetili naši rešitvi, kar nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo danes," je dejal.

Pirc Musar: Znamo poseči med zvezde

Nagrado je zmagovalcu na zaključni prireditvi podelila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Podeljevanje nagrade predstavlja spodbudo in navdih novi generaciji slovenskega podjetništva, ki ima potencial za globalno rast. Z vizijo, dobrimi idejami in vztrajnostjo je mogoče postavljati nove standarde odličnosti. Zato spodbuda: samo pogumno, startupovci. Zmoremo poseči med zvezde."

Foto: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport/Marko Pigac

Start:up Slovenija o pomenu inovativnih podjetij

"Naše poslanstvo je spodbujati razvoj na znanju temelječih podjetij in podjetništvo v slovenski družbi postaviti na mesto, ki si ga zasluži – kot enega ključnih gradnikov prihodnje blaginje Slovenije. Prav inovativna podjetja ustvarjajo produkte z visoko dodano vrednostjo, pomembno soustvarjajo gospodarski razvoj, nova delovna mesta in konkurenčnost države," je povedal Matej Rus iz iniciative Start:up Slovenija.

Nagrada kot odraz razvoja startup ekosistema

Nagrada slovenski startup leta po besedah direktorice Slovenskega podjetniškega sklada Maje Tomanič Vidovič ni le priznanje izjemnemu podjetju, temveč tudi odraz razvoja celotnega slovenskega startup ekosistema.

"Slovenija ima vse več ambicioznih podjetniških ekip, ki znajo razvijati tehnološko napredne rešitve za globalne izzive in jih umeščati na mednarodne trge. Posebej spodbuden je razvoj na področjih umetne inteligence, deep-tech tehnologij, zelenega prehoda, digitalizacije in zdravja, kjer slovenski startupi dokazujejo visoko raven znanja, inovativnosti in razvojne drznosti. Ključno pa je, da jim kot podporno okolje omogočimo pravočasno podporo, dostop do kapitala ter povezovanje z raziskovalnim, gospodarskim in mednarodnim prostorom," je poudarila.