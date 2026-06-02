Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu. Vključen je v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije in psihološke funkcije. Kljub temu ga veliko ljudi ne vnese dovolj, saj ga telo ne more samo proizvesti niti ga dolgoročno shranjevati.

Mnogi se tako odločijo za prehransko dopolnilo. A tu se pogosto skriva past. Dejstvo je, da ni vsak magnezij enak. Kakovost ni odvisna le od količine, temveč predvsem od biološke razpoložljivosti – torej od tega, koliko magnezija telo dejansko absorbira in izkoristi. Različne oblike magnezija se absorbirajo različno in delujejo na različne sisteme v telesu. Kar pomeni, da je prava oblika tista, ki resnično naredi razliko.

Vprašanje torej ni le koliko magnezija jemljete – temveč predvsem katero obliko in zakaj.

MAG365 – za energijo 356 dni v letu

Foto: InnoPharma Ne glede na to, ali imate aktiven življenjski slog, redno trenirate ali preprosto poskušate zdržati tempo vsakdana – sta utrujenost in izčrpanost pogosto prvi znak, da telo potrebuje podporo. Marsikdo takrat poseže po magneziju, a ne občuti pričakovane razlike.

Razlog? Pogosto je v obliki. Nekatera dopolnila na trgu vsebujejo npr. magnezijev oksid, ki ima izredno nizko absorpcijo – kar pomeni, da telo večine vnesenega magnezija sploh ne izkoristi.

MAG365 pa vsebuje ionski magnezijev citrat – aktivno obliko magnezija z visoko absorpcijo. Proces aktivacije je viden skozi blago šumenje ob mešanju z vodo; po zaključku reakcije dobimo obliko, ki jo telo hitro izkoristi. Nežen je do želodca in primeren za vsakodnevno uporabo.

Foto: InnoPharma

MAG365 prispeva k:



• zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti čez dan;

• normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema;

• ravnovesju elektrolitov, tudi po telesni aktivnosti

Brez nenadnih "boostov", le naravna podpora telesu

A potrebe po magneziju niso povečane le pri telesni aktivnosti. Tudi dolgotrajni psihološki napori, stres in tempo sodobnega življenja lahko občutno povečajo porabo magnezija v telesu.

Usklajevanje med delom, družino, obveznostmi in stalno dosegljivostjo je postalo nova realnost – še posebej za ženske, ki vsak dan prevzemajo več vlog hkrati. Stres v sodobnem času ni le občasna reakcija, temveč stalnica. In čeprav se dan morda konča, stres pogosto ostane: spanje je oteženo in napetost postane normalna.

PrizMAG – za stres, živčni sistem in povišane potrebe žensk

PrizMAG temelji na magnezijevem bisglicinatu – obliki, v kateri je magnezij vezan na aminokislino glicin. Ta vez zagotavlja stabilnost in učinkovito absorpcijo skozi prebavni sistem, brez nelagodja.

Foto: arhiv ponudnika

PrizMAG je zaradi unikatne oblike magnezija idealen za:



• naporne in stresne dni,

• psihološko izčrpanost,

• ženske v zahtevnejših obdobjih (npr. perimenopavza),

• osebe z občutljivo prebavo.

Izdelek je prejel tudi številne nagrade za najboljši produkt za spanje in stres.*

Na voljo je v obliki kapsul za preprosto vsakodnevno uporabo, s stoodstotno čisto formulo brez nepotrebnih dodatkov.

MAGtrio – trojna formula, ko razmišljate dolgoročno

Pride trenutek, ko prenehamo razmišljati le o tem, kako se počutimo danes – in začnemo razmišljati dolgoročno. Koliko energije imamo? Kako osredotočeni smo? Kako bosta naše telo in um delovala čez deset ali 20 let?

In ravno tu magnezij znova pride v ospredje, tokrat v naprednejši, trojni formuli.

Foto: arhiv ponudnika

MAGtrio je napredna formula, ki združuje tri kakovostne oblike magnezija, vsaka s svojim ciljem:



• L-treonat (Magtein®) – za možgane in psihološke funkcije;

• bisglicinat – za stres in živčni sistem;

• taurat – za podporo srca.

Kombinacija treh oblik v enem proizvodu omogoča celostni pristop – brez potrebe po kombiniranju več vrst dopolnil.

MAGtrio ne vsebuje oksida ali nepotrebnih dodatkov, temveč izključno čiste, znanstveno podprte oblike z visoko biološko razpoložljivostjo.

Katera oblika je prava za vas?

Magnezij je eden – a oblik je več, in vsaka ima svojo vlogo. Ključ do prave podpore telesu ni v tem, da jemljete večje količine, temveč da jemljete pravo obliko ob pravem trenutku:

Za vsakodnevno energijo in aktivnost → MAG365

Za stres in psihološko izčrpanost → PrizMAG

Za dolgoročno podporo možganom, živčevju in srcu → MAGtrio

Skupna točka vseh? Visoka biološka razpoložljivost, čista formula in ciljano delovanje. Ker skrb za telo ni enkratno dejanje, ampak vsakodnevna zavestna odločitev.

Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in na spletni trgovini.

Foto: InnoPharma

* ITL Health. Data on file 2026

MAGNEZIJ: a) prispeva k normalnemu delovanju mišic; b) ima vlogo pri sintezi beljakovin; c) prispeva k sproščanju energije med presnovo; d) prispeva k ravnovesju elektrolitov; e) prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema; f) prispeva k normalni psihološki funkciji; g) prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za zdravje sta pomembna raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

Naročnik oglasa je InnoPharma d. o. o.