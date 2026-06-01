Ponedeljek, 1. 6. 2026, 10.39

Mandat direktorice družbe Delo mediji prevzema Dragica Grilj

Dragica Grilj | Foto Matej Družnik/Delo

Družba Delo mediji je dobila novo vodstvo. Z današnjim dnem je mandat direktorice prevzela Dragica Grilj, ki bo v okviru nove organizacijske strukture odgovorna za poslovni razvoj, prodajo in marketing. Ob tem ostaja tudi direktorica Delovega poslovnega centra.

Dosedanji direktor družbe Dejan Novaković bo po novem kot direktor skrbel za področja financ, računovodstva in kontrolinga ter za razvoj informacijske tehnologije. Hkrati ostaja vršilec dolžnosti odgovornega urednika. Za področje kadrov bosta odgovorna skupaj z Dragico Grilj.

Grilj z Delom sodeluje že dve desetletji. V tem času je opravljala več vodstvenih funkcij, med drugim je bila poslovna direktorica Slovenskih novic ter direktorica prodaje oglasov in naklad. Zadnjih osem let je vodila in razvijala Delov poslovni center. Ob prevzemu mandata je poudarila, da družbo v prihodnjih letih čakajo pomembni razvojni izzivi.

"Novi načini distribucije vsebin, uporaba umetne inteligence in spremembe uporabniških navad od medijskih hiš zahtevajo hitrejši razvoj produktov in novih poslovnih modelov. Verjamem, da bodo v prihodnje uspešne predvsem tiste medijske hiše, ki bodo znale povezati kakovostne vsebine, tehnologijo, podatke, lastne distribucijske kanale in poslovni razvoj v enoten poslovni model ter na tej podlagi graditi odnos z uporabniki," je dejala.

Družba Delo mediji je nastala po lanski izčlenitvi medijske dejavnosti od družbe Delo skupaj z zaposlenimi in blagovnimi znamkami. Družba Delo mediji izdaja dnevna časopisa Delo in Slovenske novice, tednika Nedelo in Nedeljske novice, priloge Ona, Deloindom, Vikend, Sobotna priloga in Odprta kuhinja, tedensko revijo Suzy, mesečno revijo Onaplus in druge posebne revijalne edicije. 

Na družbi Delo so ohranili nepremičnine in lastništvo distribucijske družbe Izberi, na čelu ostajata Nataša Luša in Stojan Petrič.

