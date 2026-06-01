Župan Moravč Milan Balažic kazensko ovadbo zoper sebe zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano. "Ovadba je ena velika zmontirana zmeda z jasnim ciljem, ki ga je postavila lokalna politika s pomočjo dela globoke države," poudarja. Vztraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja.

Balažic, ki so ga po obsežnih preiskavah v nedeljo dopoldne izpustili na prostost, je danes na novinarski konferenci v Moravčah dejal, da je v kazenski ovadbi nešteto izmislekov, neresnic in klevet. "Prišlo je do neke krivosodne obravnave in poskusa političnega linča," je zatrdil in kazensko ovadbo opisal kot prazno in temelječo na gostilniških prisluhih s ciljem uničiti javno podobo župana.

Policijski operativci so v preiskavi po Balažičevih besedah delovali na podlagi nenehnih informacij, ki sta jih posredovala nekdanji moravški župan Martin Rebolj in nekdanji podžupan Roman Cerar. "Oba sta dvakrat zapored na poštenih demokratičnih volitvah izgubila proti meni," je dejal in ocenil, da sta se za pregon zoper njega odločila zato, ker na letošnjih lokalnih volitvah, na katerih bo kandidiral tudi Balažic, nimata možnosti izvolitve.

Balažic: Ne odobravam korupcije

Balažic je zagotovil, da ni storil nobenega očitanega kaznivega dejanja, kar namerava dokazati na sodišču. "Ne odobravam korupcije, občino sem vodil skladno z vsemi zakoni," je bil jasen.

V zvezi z očitki iz ovadbe je pojasnil, da njegova partnerka Nina Krajnik, ki ima po njegovih besedah uspešno mednarodno kariero, ni zaposlena v Termitu, ampak je po pogodbi na prošnjo podjetja pomagala na frankofonskih trgih.

Glede Termita je dejal, da so po začetnih sporih sedli za skupno mizo in po pol leta trdih pogajanj podpisali protokol o sodelovanju, po katerem jim je poslovanje podjetja uspelo "spraviti v okvir zakona".

Očitke, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta dobil kuhinjo, zavrača

Zavrnil je očitke, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel kuhinjo. Pojasnil je, da je protikorupcijski komisiji poslal vse račune za dela pri štiriletni gradnji hiše. Pri kuhinji ga je presenetila visoka cena, zato je prijatelja Antona prosil za posojilo. "Nisem ga še vrnil, sem ga pa začel odplačevati," je dejal.

Potrdil je, da je nekdanji podžupan Jurij Kočar, predsednika lokalnega odbora Svobode, pomagal pri vzpostavljanju stikov z državnimi funkcionarji. "Kdor razume politiko in sistem lokalne samouprave, ve, da občine hodimo v Ljubljano po razna soglasja, dokumente. Dobro je, da imaš koga, ki ti odpre kakšna vrata," je dejal.

Glede spornih tlakovcev je pojasnil, da jih je deloma plačal, ni pa jih še povsem odplačal, a da zanje in za vsa dela obstajajo računi.

"15 ur sem bil v obdelavi"

Balažic je pojasnil dogajanje od četrtkovih preiskav, ko so mu zgodaj zjutraj odvzeli prostost. "15 ur sem bil v obdelavi kriminalistov, vmes so razdrli mojo kuhinjo, odvetnik pa je preprečil, da bi izkopali dvorišče in odnesli tlakovce," je dejal.

Zvečer so ga prepeljali v center za pridržanje v Mostah, po njegovih besedah v celico s pomanjkljivimi higienskimi in humanitarnimi pogoji. "Ponoči sem doživel napad tesnobe, šele ko sem po več urah dobil zdravniško obravnavo in pomirjevala, sem lahko zaspal," je nadaljeval.

V petek popoldne so Balažica vklenjenega odpeljali pred preiskovalno sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča, ki se je odločila za novih 48 ur pridržanja. "Na podobno nehuman način so me nato prepeljali na Povšetovo, kjer so mi odredili manjšo zaporniško sobo. Paznik mi je povedal, da imam čast, da sem v družbi profesionalnih kriminalcev," je dejal. V nedeljo dopoldne so Balažica po zaslišanju izpustili.

Kot je poudaril Balažic, se je vse to dogajalo človeku, ki mu krivda ni dokazana in je pravno gledano nedolžen. Vlado je zato pozval, da reformira institucije pravne države in humanizira sistem pridržanja in pripora za osumljence, za katere ni dokazov za očitana dejanja.

V okviru obsežnih četrtkovih hišnih preiskav so policisti prostost odvzeli dvema osebama. Poleg Balažica so neuradno pridržali še direktorja Termita Antona Serianza. Tudi njega naj bi po nedeljskem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost.