Vodenje ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) danes prevzema Kevin Warsh. Na tem položaju bo zamenjal Jeroma Powlla, ki ga je za predsednika Feda leta 2018 z veliko pohvalami za njegov prvi mandat imenoval predsednik Donald Trump. Trump je pozneje obrnil ploščo in Powlla žalil vse od začetka njegovega drugega mandata.

Čeprav se mu je položaj predsednika Feda iztekel, ima Powell še vedno mandat člana odbora za odprti trg centralne banke (FOMC), ki ga je začel maja 2012, do konca januarja 2028. To pomeni, da bo še naprej sodeloval pri sprejemanju odločitev o denarni politiki ZDA. Trump meni, da se lahko gospodarske težave ZDA zaradi ameriških carin in vojn zlahka odpravi z znižanjem obrestnih mer. V tej luči je nenehno pritiskal na Powlla, naj jih zniža.

Powell se na Trumpove žalitve ni oziral in je pritiske, naj odstopi, ignoriral. Ob tem je ohranjal neodvisnost denarne politike. Tudi sicer o obrestnih merah ne bi mogel odločati sam, saj so tovrstne odločitve v rokah celotnega FOMC.

Kazenska preiskava zaradi stroškov

Powell se je tako razburil šele, ko je pravosodno ministrstvo ZDA januarja uvedlo kazensko preiskavo proti njemu zaradi domnevne prekoračitve stroškov obnove sedeža in drugih poslopij Feda po ZDA.

Sodišče je ugotovilo, da gre za politični pregon, Powell pa se je odločil, da prelomi tradicijo in ostane član odbora Feda tudi po izteku mandata predsednika centralne banke.

Trumpova vlada je preiskavo konec aprila prekinila in jo predala generalnemu inšpektorju Feda, kar je sicer naročil že sam Powell, potem ko je republikanski senator Thom Tillis zagrozil, da Trump ne bo dobil naslednika na čelu Feda, dokler ne preneha preganjati Powlla.

Trumpov izbranec z najmanj glasovi v zgodovini

Po koncu kazenske preiskave se je senatu odprla pot za potrditev Trumpovega izbranca Kevina Warsha, ki je v torek na glasovanju za nadaljevanje postopka o kandidaturi v senatu prejel podporo 50 republikancev in le enega demokrata, v sredo pa potem na koncu dokončnih 54 glasov podpore, kar pa je najmanj v zgodovini za to funkcijo.

Kljuboval težkim časom po pandemiji

Jerome Powell je vodil Fed skozi pandemijo covida-19, številni pa mu očitajo, da ni predvidel, kako zelo bodo začele naraščati cene po koncu pandemije, ko je povpraševanje skokovito naraslo, dobavne verige pa temu niso uspele slediti. Kljub temu je z umirjeno denarno politiko v sodelovanju s prejšnjo vlado Joeja Bidna uspel inflacijo približati ciljni vrednosti dveh odstotkov letno, dokler ta ni začela spet naraščati zaradi Trumpovih carin, sedaj pa še zaradi vojne proti Iranu.

Zadnje zasedanje FOMC pod Powllovim vodstvom je bilo najbolj razdeljeno od leta 1992, čeprav je večina odločila, da bo ključna obrestna mera ob visoki inflaciji ostala na ravni od 3,5 do 3,75 odstotka. Za znižanje obrestne mere za 0,25 odstotne točke je glasoval le najnovejši Trumpov član odbora Feda Stephen Miran. Trije člani odbora so bili po drugi strani proti skupni izjavi, ker je ta vsebovala besedilo o tem, da je Fed naklonjen nižanju obrestnih mer.

56-letni Kevin Warsh je bil član Fedovega odbora že med letoma 2006 in 2011, centralno banko pa je zapustil zaradi nestrinjanja s pogledi njenega tedanjega predsednika Bena Bernankeja. Pozneje je bil gostujoči sodelavec na Hooverjevem inštitutu Univerze Stanford, deloval je tudi kot partner v zasebnem podjetju vlagatelja Stanleyja Druckenmillerja. Preden se je zaposlil v Fedu, je medtem delal pri bančnem velikanu Morgan Stanley, nato pa kot uslužbenec Bele hiše pod predsednikom Georgeom W. Bushem.