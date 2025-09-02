Delo izčlenilo medijsko dejavnost na novo družbo

V ponedeljek je bila v sodni register vpisana družba Delo mediji, na katero je družba Delo izčlenila medijsko dejavnost skupaj z zaposlenimi in blagovnimi znamkami. Za direktorja je bil imenovan Dejan Novaković. Na družbi Delo so ohranili nepremičnine in lastništvo distribucijske družbe Izberi, na čelu ostajata Nataša Luša in Stojan Petrič.

Na novo družbo so prešli vsi zaposleni in vsa dejavnost, ki jo je doslej opravljala družba Delo, ter vsa osnovna sredstva, blagovne znamke edicij, pogodbe z naročniki in poslovnimi partnerji, počitniške kapacitete in delež v družbi Delovnica. Kot so danes objavili v časniku, ima nova družba "zadostna denarna sredstva za poslovanje".

Novaković: Delo je ime z dolgo tradicijo

Glede na vpis v sodni register ima nova družba, ki je bila ustanovljena 18. avgusta, 7.500 evrov osnovnega kapitala. Direktor je Dejan Novaković.

"Delo je ime z dolgo tradicijo in močnim zaupanjem bralcev, kar nas zavezuje, da v času sprememb ostajamo zvesti kakovostnemu in verodostojnemu novinarstvu," so Novakovića navedli v današnjem časniku.

Kot je dodal, so izzivi, ki jih prinašajo digitalizacija, spremenjene navade uporabnikov in hitro razvijajoča se umetna inteligenca, tudi priložnost za inovacije, nadgradnjo vsebin in učinkovitejše povezovanje z bralci.

Nova družba bo družbi Delo plačevala najemnino za prostore

V Delu so avgusta povedali, da bo nova družba družbi Delo plačevala najemnino za prostore, v katerih je med drugim uredništvo. Nova družba bo prihodke ustvarjala primarno z ustvarjanjem medijskih vsebin, izdajanjem tiskanih in digitalnih medijev. Prihodki naj bi po mnenju poslovodstva zadoščali za opravljanje dejavnosti.

Za zaposlene – po navedbah Sindikata novinarjev Dela je trenutno 200 zaposlenih, od tega je okoli 95 novinarjev Dela in Slovenskih novic – za zdaj razen drugega imena delodajalca ni sprememb. Pogodbe o zaposlitvi so ostale iste, še naprej veljata podjetniška kolektivna pogodba in participacijski dogovor, prav tako pogodbe z avtorji in drugimi sodelavci.

Vodstvo Dela po predvidenem sprejetju zakona o lastniški zadrugi delavcev – katerega predlog je vlada julija poslala v DZ – načrtuje zaposlenim ponuditi v odkup manjši delež nove družbe.

V Sindikatu novinarjev Dela, Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije so avgusta v skupni izjavi poudarili, da je bistvo izčlenitve medijske dejavnosti brez nepremičnin v povečanju vrednosti družbe Delo, ki bi tako imela manjše stroške poslovanja in višje prihodke.

Družba Delo mediji pa bi bila bolj izpostavljena tveganjem, česar se lastniki po navedbah novinarskih organizacij očitno zavedajo, zato bi zaposlenim "velikodušno" ponudili v odkup podjetje Delo mediji, pa še to le manjšinski del. Zaposleni kot lastniki tako ne bi odločali o tem, kdo bo direktor in kdo odgovorni urednik.