Venezuel­skega predsednika Nicolasa Madura in njegovo soprogo Cilia Flores so v noči na soboto ameriški vojaki zajeli v Venezueli in prepeljali v New York, kjer ju čaka sojenje zaradi obtožb v zvezi s trgovino z mamili in posesti orožja. Maduro in žena sta bila zajeta v posebni operaciji ameriških sil in prepeljana v ZDA preko manjšega letališča Stewart severno od New Yorka, od koder so ju odpeljali v zvezni zapor v Brooklynu. Vodenje Venezuele začasno prevzema podpredsednica Delcy Rodriguez. države

Ključni poudarki dneva:



7.25 Venezuelsko vrhovno sodišče za vodenje države pooblastilo podpredsednico

6.35 Nicolas Maduro in soproga Cilia Flores prispela v New York, kjer se bosta soočila z obtožnico

Delcy Rodriguez, podpredsednica Venezuele, prevzema začasno vodenje Venezuele. Foto: Guliverimage Venezuelsko vrhovno sodišče je pozno v soboto po krajevnem času podpredsednico Delcy Rodriguez pooblastilo za začasno vodenje Venezuele, potem ko so ZDA z vojaškim vdorom zajele in iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je sklenilo, da bo Rodriguez "prevzela in kot vršilka dolžnosti izvajala vse atribute, dolžnosti in pooblastila, ki so neločljivo povezani s predsedniško funkcijo ... da se zagotovi upravna kontinuiteta in celovita obramba naroda", navaja AFP.

Vrhovni sodniki pa niso razglasili, da je Maduro trajno odsoten s položaja. Takšna odločitev bi v skladu z venezuelsko zakonodajo pomenila, da bi morali v državi v 30 dneh izvesti volitve.

Podpredsednica: vlada je pripravljena braniti državo in njene naravne vire

Rodriguez je pred tem v televizijskem nagovoru dejala, da je vlada v Caracasu pripravljena braniti državo in njene naravne vire, Maduro pa po njenih besedah ostaja edini predsednik države. Ameriško operacijo je označila za kršitev ustanovne listine ZN, Washington pa pozvala k izpustitvi Madura.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v soboto zatrdil, da je venezuelska podpredsednica "ugotovila, da nima druge izbire, kot da sodeluje", Venezueli pa zagrozil z morebitnim drugim, še silovitejšim valom napadov.

ZDA so v soboto v bliskoviti vojaški akciji sredi Caracasa zajele Madura in njegovo soprogo Cilio Flores ter ju odpeljale v New York. Trenutno naj bi bila v zveznem zaporu v Brooklynu. Nameravajo jima soditi, obtožena pa naj bi bila kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z mamili.

V Caracasu naj bi bile razmere trenutno mirne. Po prestolnici naj bi sicer patruljirali oboroženi pripadniki paravojaških levičarskih skupin, poroča ameriška televizija NBC.

Zaradi dogajanja bo na zahtevo Venezuele v ponedeljek izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN.

Ameriške televizije so v soboto zvečer po krajevnem času v neposrednem prenosu prikazovale prevoz Madura in njegove soproge Cilie Flores iz vojaške baze Stewart severno od New Yorka proti zveznemu zaporu v Brooklynu, kjer se je zbrala večja množica.

Obtožnica, ki je bila vložena na zveznem sodišču v New Yorku, jima med drugim očita sodelovanja v zaroti za izvoz mamil v ZDA. Obtožena sta tudi posedovanja in zarote za posedovanje mitraljezov in uničevalnih naprav, navaja obtožnica, ki jo je v soboto razkrila pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi.

Ni povsem jasno, ali jima bodo sodili v New Yorku ali kje drugje, saj je ameriški predsednik Donald Trump na novinarski konferenci omenil možnost sojenja na Floridi.

Obtožbe so očitno enake tistim, ki so bile proti Maduru in več ključnim pomočnikom na istem sodišču vložene že leta 2020, poroča CBS.

Kaj trdi ameriška vlada?

Ameriška vlada trdi, da je Cilia Flores vpletena v domnevne zločine svojega moža. Med drugim naj bi posredovala pri sestanku med velikim trgovcem z mamili in direktorjem venezuelskega Nacionalnega urada za boj proti mamilom Nestorjem Reverolom Torresom ter leta 2007 sprejela več sto tisoč dolarjev podkupnine, poroča CBS.

Trgovec z mamili je po trditvah ameriških tožilcev Reverolu Torresu ponudil podkupnino 100.000 dolarjev za prevoz kokaina za vsako letalo. Reverola Torresa so leta 2015 obtožili ameriški tožilci v New Yorku.

Trump je po napadu na Venezuelo na novinarski konferenci zatrdil, da bodo ZDA sedaj prevzele njene posle z nafto in tudi vodenje države, dokler ne bo izpeljana tranzicija. Podrobnosti ni navedel.

Kakšni so odzivi po aretaciji Madura?

Odzivi v ZDA in po svetu niso enotni, vendar pa je Trumpu za operacijo proti Maduru med drugim čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. "Čestitam vam za vašo odločnost in odlično delovanje vaših pogumnih vojakov," je na omrežju X objavil Netanjahu.

Newyorški župan Zohran Mamdani, s katerim se je Trump, po ostrih kritikah med lanskoletno kampanjo, novembra na srečanju v Beli hiši skoraj spoprijateljil, je sporočil, da je Trumpa poklical po njegovi novinarski konferenci in izrazil svoje nestrinjanje, poroča televizija ABC.

Mamdani je dejal, da nasprotuje prizadevanjem za spremembo režima v Venezueli, ki da kršijo ameriško in mednarodno pravo.

Republikanski kongresnik Brian Fitzpatrick iz Pensilvanije se je kritično odzval na Trumpovo izjavo, da bodo ZDA prevzele vodenje Venezuele. "Edina država, ki bi jo morale ZDA upravljati, so ZDA. Pridružiti bi se morali mednarodni skupnosti pri spremljanju in nadzoru svobodnih in poštenih volitev v Venezueli, da bi venezuelskemu ljudstvu omogočili pot do prave demokracije," je izjavil kongresnik.

Republikanska senatorka Susan Collins iz Maina je dejala, da bi morala Trumpova vlada pravočasno obvestiti kongres, da pripravlja napad, potem ko je državni sekretar Marco Rubio omejeno število članov kongresa o akciji obvestil šele danes zjutraj, kmalu po napadu.

Demokrati s posebno resolucijo o vojnih pooblastilih

Večina republikancev sicer ni kritična do svojega predsednika, demokrati pa so ogorčeni. Demokratski senator iz Virginije Tim Kaine je napovedal, da pripravlja novo resolucijo o vojnih pooblastilih predsedniku, potem ko je napad na Venezuelo označil za nezakonito vojno.

"V ustavi, v zgodovini ustave ali v ameriški zakonodaji ni nobene pravne podlage, ki bi predsedniku omogočala, da začne vojno, odstavi predsednika Madura, zaseže njegovo nafto in vodi Venezuelo, ne da bi se posvetoval s kongresom," je novinarjem povedal Kaine.

Kaine je podobno resolucijo, s katero bi od predsednika zahtevali posvetovanje s kongresom glede napadov na čolne v Karibih, predstavil že decembra, vendar je republikanska večina ni potrdila, poroča CBS.

Kongresnik iz Massachusettsa Jake Auchincloss je za CNN prepeičan, da napad na Venezuelo in zajetje Madura nimata nobene povezave z mamili. "To je kri za nafto. Nič nima opraviti z mamili. Ta gre večinoma v Evropo, kokain pa ni droga, ki ubija Američane. To je fentanil, ki prihaja iz Kitajske," je dejal.

"Dejanja Donalda Trumpa v Venezueli ne prispevajo k večji varnosti Amerike. Dejstvo, da je Maduro surov, nezakonit diktator, ne spremeni dejstva, da je bilo to dejanje nezakonito in nespametno. To smo že videli. Vojne za spremembo režima ali nafto se spremenijo v kaos, ki ga plačajo ameriške družine," je med drugim na omrežju X objavila nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris.

Trump ne skriva, da je cilj ZDA venezuelska nafta

Trump je v soboto potrdil, da je njegov cilj nadzor nad venezuelsko nafto, ko je dejal, da bodo tja poslali ameriške naftne družbe, ZDA pa bodo prodajale nafto, ki jo bodo pridobile tam.

"Izraz bizarno niti približno ne opisuje tega, kar smo pravkar slišali od predsednika ZDA," je na omrežju X objavil venezuelski opozicijski politik in nekdanji direktor državne naftne družbe Pedro Burelli, ki je sicer pohvalil ameriško vojaško akcijo in aretacijo Madura.

Foto: STA Iz Latinske Amerike večinoma prihajajo kritike ameriškega posega v suverenost Venezuele. Nekdanji mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je vdor ZDA označil za napad na suverenost Venezuele in Madurovo zajetje na omrežju X opisal kot ugrabitev.

"ZDA so ravnale kot globalni tiran. Ne pozabite, da je današnja minljiva zmaga lahko jutrišnji hud poraz," je zapisal.

Argentinski predsednik in Trumpov zaveznik Javier Milei je ameriško operacijo pohvalil, kritizirala pa sta jo med drugimi predsednika Brazilije Luis Inacio Lula da Silva in Mehike Claudia Sheinbaum.

Najbolj ostri so bili Kubanci, ki jim je državni sekretar Marco Rubio skupaj s Trumpom na novinarski konferenci zagrozil, da jih lahko čaka podobna usoda.

"Ta strahopetna ameriška agresija je kaznivo dejanje in kršitev mednarodnega prava in Ustanovne listine ZN," je med drugim sporočilo zunanje ministrstvo Kube in dodalo, da Kuba podpira izjavo venezuelske podpredsednice Delcy Rodriguez, ki je napad označila za poskus spremembe režima in prevzem nadzora nad venezuelsko nafto.

Kubanska vlada je v soboto organizirala demonstracije v podporo Venezueli in Maduru, ki se jih je v Havani udeležilo 30.000 ljudi, poroča NBC.

Venezuela je medtem zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN, ki bo v ponedeljek, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je preko tiskovnega predstavnika izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja v Venezueli z ameriškim vojaškim ukrepom, ki ima lahko zaskrbljujoče posledice za regijo.