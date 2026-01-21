Kako ohraniti zdravega in zadovoljnega ljubljenčka?

Prekomerna telesna teža pri psih postaja vse pogostejša težava sodobnega časa. Čeprav se dodatni kilogrami na prvi pogled morda zdijo le estetski izziv, gre v resnici za pomembno zdravstveno vprašanje, ki lahko močno vpliva na kakovost in dolžino življenja našega štirinožnega prijatelja. Psi s prekomerno težo se namreč hitreje utrudijo, težje prenašajo gibanje in imajo večje tveganje za razvoj resnih zdravstvenih zapletov.

Zakaj je debelost pri psih težava?

Prekomerna teža pri psih pomeni dodatno obremenitev za sklepe, hrbtenico in srce. Dolgoročno lahko vodi v težave z gibanjem, obrabo sklepov, sladkorno bolezen, srčno-žilne bolezni in splošno slabšo odpornost organizma. Še posebej izpostavljeni so psi, ki se manj gibljejo, so sterilizirani ali kastrirani, ter pasme, ki so genetsko bolj nagnjene k pridobivanju teže.

Pomembno pa je razumeti, da se debelost ne pojavi čez noč, ampak gre za posledico dolgotrajnega neravnovesja med vnosom energije in njeno porabo. Torej da psom dajemo prevelike obroke, preveč priboljškov in jim ne zagotavljamo dovolj gibanja.

Prvi korak: Prepoznati težavo in poiskati nasvet

Kot lastniki pogosto težko presodimo, ali je naš pes pretežek. Prav zato je ključno strokovno svetovanje. V specializirani trgovini Mr.Pet so prodajalci usposobljeni za to, da nam pomagajo oceniti stanje psa ter svetujejo glede ustrezne prehrane in dnevnih navad.

Njihova prednost pred drugimi specializiranimi trgovinami je prav znanje, ki ga nosijo njihovi prodajalci, saj razumejo potrebe različnih psov glede na starost, velikost, pasmo in življenjski slog, s tem pa tudi nam (lastnikom) pomagajo sprejemati boljše in bolj odgovorne odločitve.

Kako se hujšanja lotiti pravilno?

Zdravega hujšanja pri psu se moramo lotiti postopno, premišljeno in načrt prilagoditi posameznemu psu. Hitre diete niso primerne, saj lahko povzročijo dodatne zdravstvene težave.

1. Nadzorovan in uravnotežen obrok

Prvi korak je zmanjšanje kalorične vrednosti dnevnega obroka. Hrane ne puščajte tako, da bo psu vedno na voljo, ampak pripravite jasen urnik hranjenja. Obroke je smiselno tehtati, priboljške pa omejiti ali jih nadomestiti z manj kaloričnimi alternativami. Količino hrane postopno prilagajamo ciljni oz. priporočeni telesni teži psa.

2. Izbira primerne suhe hrane

Na trgu je na voljo širok izbor dietne suhe pasje hrane, posebej prilagojene psom s prekomerno težo. Takšna hrana vsebuje manj maščob, več vlaknin in kakovostne beljakovine, ki poskrbijo za občutek sitosti. Pes tako kljub manjšemu kaloričnemu vnosu ne občuti lakote.

Za pse, ki morajo izgubiti le nekaj kilogramov ali težo zgolj vzdrževati, so primerne tudi formule za sterilizirane in kastrirane pse, ki so dostopne v vseh trgovinah Mr.Pet. Pri izrazitejših težavah pa se priporoča veterinarska dietna hrana, na primer iz ponudbe Veteka, kjer je prehrana prilagojena tudi posebnim zdravstvenim stanjem.

3. Več gibanja – a brez pretiravanja

Gibanje je nujen del zdravega hujšanja. Vsak pes potrebuje dnevno aktivnost, vendar mora biti ta prilagojena njegovi starosti, telesni pripravljenosti in pasmi. Aktivnost povečujemo postopoma. Peljemo ga na daljše sprehode, prav tako pa zagotovimo več igre in skupnih aktivnosti. Tako zmanjšamo tveganje za poškodbe in hkrati gradimo boljšo kondicijo.

Zdrav pes je srečen pes

Ko se telesna teža psa normalizira, to hitro opazimo, saj ima naš ljubljenček več energije, več veselja do gibanja in se splošno bolje počuti. A najpomembneje je, da s pravilno prehrano in gibanjem vztrajamo in psu omogočimo bolj zdravo in kakovostno življenje.

Če sumite, da ima vaš pes prekomerno težo, sta obisk specializirane trgovine, kot je Mr.Pet, in pogovor s strokovno usposobljenim svetovalcem odličen začetek. Kombinacija prilagojene prehrane, ustreznih napotkov in osebnega pristopa predstavlja ključne korake na poti do cilja.

Foto: Mr. Pet



Obiščite Kaj pa jé vaš kuža?Obiščite Mr.Pet , z veseljem vam svetujejo. Za zdrave in site, z vsem srcem.

Naročnik oglasnega sporočila je Mr.Pet.