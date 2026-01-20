Po presenetljivi izjavi za javnost, v kateri se je Brooklyn Beckham postavil po robu svojim staršem , je njegov oče David Beckham prekinil molk.

Legendarni nogometaš David Beckham je med gosti Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kjer se je dan po eksplozivni izjavi sina Brooklyna na videz brezskrbno fotografiral z oboževalci. V nekem trenutku pa mu je novinar televizije Sky News zaklical: "David, ali imate danes kakšno sporočilo za Brooklyna?" Beckham je takrat hitro odkorakal s prizorišča, medtem ko je novinar za njim zaklical še: "David, ali ste razočarani, da se o vaših družinskih zadevah govori v javnosti?"

Poglejte:

David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Beckham na ta vprašanja ni želel odgovoriti. V Davos je prišel kot gost uradnega podkasta Svetovnega gospodarskega foruma, v katerem se je z voditeljem Adamom Grantom pogovarjal o "vzdržljivosti, porazih, obžalovanju in razočaranju". Intervju o temah, ki so v luči spora s sinom dobile nov pomen, naj bi bil objavljen v sredo.

Po gostovanju v podkastu pa je Beckham sodeloval tudi v prenosu televizije CNBC iz Davosa, v katerem je spregovoril o otrocih in uporabi družbenih omrežij, pri čemer se zdi, da je vsaj posredno govoril tudi o svojem najstarejšem sinu.

🚨BREAKING: David Beckham breaks silence on family feud



Credit: CNBC pic.twitter.com/ADMyhKkryl — Robert O'Halloran (@robohalloran1) January 20, 2026

David Beckham: Otrokom moraš včasih dovoliti, da delajo napake

"Otroci delajo napake, a jim je to dovoljeno. Tako se učijo in to skušam naučiti tudi svoje otroke," je med televizijskim gostovanjem izjavil David Beckham, "včasih jim moraš dovoliti, da delajo napake."

Pri tem je ciljal na družbena omrežja, ki so po njegovih besedah lahko tudi nevarna, zaradi česar je otroke treba naučiti, kako jih uporabljati na pravi način in iz pravih razlogov.

Beckham se je v uradnem podkastu Svetovnega gospodarskega foruma pogovarjal o "vzdržljivosti, porazih, obžalovanju in razočaranju". Foto: Reuters

Hude obtožbe na račun Davida in Victorie Beckham

Brooklyn Beckham, najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, je v torek na družbenih omrežjih v dolgi izjavi za javnost razkril vse razsežnosti spora s starši in med drugim zapisal, da se z družino ne namerava pobotati. Očeta in mamo je obtožil, da sta ga vse življenje nadzorovala in sliko popolne družine izkoriščala v promocijske namene.