Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
20. 1. 2026,
14.50

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
Davos Brooklyn Beckham David Beckham

Torek, 20. 1. 2026, 14.50

1 ura, 17 minut

David Beckham o otrocih: Včasih jim moraš dovoliti, da delajo napake

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
David Beckham v Davosu | David Beckham se mudi na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. | Foto Profimedia

David Beckham se mudi na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu.

Foto: Profimedia

Po presenetljivi izjavi za javnost, v kateri se je Brooklyn Beckham postavil po robu svojim staršem, je njegov oče David Beckham prekinil molk.

Legendarni nogometaš David Beckham je med gosti Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kjer se je dan po eksplozivni izjavi sina Brooklyna na videz brezskrbno fotografiral z oboževalci. V nekem trenutku pa mu je novinar televizije Sky News zaklical: "David, ali imate danes kakšno sporočilo za Brooklyna?" Beckham je takrat hitro odkorakal s prizorišča, medtem ko je novinar za njim zaklical še: "David, ali ste razočarani, da se o vaših družinskih zadevah govori v javnosti?"

Poglejte:

Beckham na ta vprašanja ni želel odgovoriti. V Davos je prišel kot gost uradnega podkasta Svetovnega gospodarskega foruma, v katerem se je z voditeljem Adamom Grantom pogovarjal o "vzdržljivosti, porazih, obžalovanju in razočaranju". Intervju o temah, ki so v luči spora s sinom dobile nov pomen, naj bi bil objavljen v sredo.

Po gostovanju v podkastu pa je Beckham sodeloval tudi v prenosu televizije CNBC iz Davosa, v katerem je spregovoril o otrocih in uporabi družbenih omrežij, pri čemer se zdi, da je vsaj posredno govoril tudi o svojem najstarejšem sinu.

David Beckham: Otrokom moraš včasih dovoliti, da delajo napake

"Otroci delajo napake, a jim je to dovoljeno. Tako se učijo in to skušam naučiti tudi svoje otroke," je med televizijskim gostovanjem izjavil David Beckham, "včasih jim moraš dovoliti, da delajo napake."

Pri tem je ciljal na družbena omrežja, ki so po njegovih besedah lahko tudi nevarna, zaradi česar je otroke treba naučiti, kako jih uporabljati na pravi način in iz pravih razlogov.

Beckham se je v uradnem podkastu Svetovnega gospodarskega foruma pogovarjal o "vzdržljivosti, porazih, obžalovanju in razočaranju". | Foto: Reuters Beckham se je v uradnem podkastu Svetovnega gospodarskega foruma pogovarjal o "vzdržljivosti, porazih, obžalovanju in razočaranju". Foto: Reuters

Hude obtožbe na račun Davida in Victorie Beckham

Brooklyn Beckham, najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, je v torek na družbenih omrežjih v dolgi izjavi za javnost razkril vse razsežnosti spora s starši in med drugim zapisal, da se z družino ne namerava pobotati. Očeta in mamo je obtožil, da sta ga vse življenje nadzorovala in sliko popolne družine izkoriščala v promocijske namene.

Brooklyn Beckham, Victoria Beckham, David Beckham
Trendi Brooklyn Beckham šokiral z obtožbami na račun staršev
Davos Brooklyn Beckham David Beckham
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.