O tem se z ameriškim predsednikom nista pogovarjala

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
7.01

USA NATO Arktika Grenlandija dogovor Mark Rutte Davos Donald Trump

Rutte in Trump se o suverenosti nad Grenlandijo nista pogovarjala

Donald Trump, Mark Rutte

Na vprašanje, ali bo Grenlandija v skladu z okvirom dogovora ostala del Danske, je Rutte odgovoril, da se o tem s predsednikom nista pogovarjala.

Foto: Reuters

Glede dogovora o Grenlandiji in širši arktični regiji, okvir za katerega naj bi v sredo dorekla generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte in ameriški predsednik Donald Trump, je po besedah prvega moža Nata potrebnega še veliko dela. O danski suverenosti nad Grenlandijo se, kot je dejal, voditelja nista pogovarjala.

6.55 Rutte in Trump se o suverenosti nad Grenlandijo nista pogovarjala

Po zaostrovanju napetosti med ZDA in Evropo zaradi vse izrazitejših teženj Washingtona po prevzemu Grenlandije je Trump po sredinem pogovoru z Ruttejem ob robu ekonomskega foruma v Davosu sporočil, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

Trump se je pred tem odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem, nato pa tudi preklical grožnjo z dodatnimi carinami za evropske države, ki so v luči njegovih groženj na otok kot prve napotile manjše število vojakov.

"Zelo je osredotočen na to, kaj lahko storimo, da zaščitimo to veliko arktično regijo, kjer se odvijajo spremembe in kjer so Kitajci in Rusi vse bolj dejavni. To je bilo v središču najinih razprav," je Rutte dejal v pogovoru za Fox News, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. | Foto: Reuters "Zelo je osredotočen na to, kaj lahko storimo, da zaščitimo to veliko arktično regijo, kjer se odvijajo spremembe in kjer so Kitajci in Rusi vse bolj dejavni. To je bilo v središču najinih razprav," je Rutte dejal v pogovoru za Fox News, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

Podrobnosti dogovora med Ruttejem in Trumpom niso znane

Podrobnosti dogovora med Ruttejem in Trumpom niso znane, kot pa je v pogovoru za ameriški Fox News dejal prvi mož severnoatlantskega zavezništva, je potrebnega še veliko dela. "Imamo zelo dober dogovor za začetek resnega dela na teh vprašanjih," je dejal.

Dodal je, da sta se strinjala, da je treba preučiti, kako bi lahko Nato prispeval k zagotavljanju varnosti celotne arktične regije. Napovedal je nadaljevanje pogovorov, tudi med ZDA ter Dansko in Grenlandijo, ki naj bi vključevali iskanje načinov za preprečitev dostopa Rusije in Kitajske do gospodarstva Grenlandije.

O tem se z ameriškim predsednikom nista pogovarjala

"Zelo je osredotočen na to, kaj lahko storimo, da zaščitimo to veliko arktično regijo, kjer se odvijajo spremembe in kjer so Kitajci in Rusi vse bolj dejavni. To je bilo v središču najinih razprav," je dejal v pogovoru za Fox News, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Na vprašanje, ali bo Grenlandija v skladu z okvirom dogovora ostala del Danske, je odgovoril, da se o tem s predsednikom nista pogovarjala.

Tudi Trump v sredo v Davosu ni razkril, ali okvir dogovora izpolnjuje njegovo zahtevo po ameriškem lastništvu otoka.

