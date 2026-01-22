Predsednik ZDA Donald Trump bo danes s podpisom ustanovne listine oblikoval Odbor za mir, ki nastaja kot organ za reševanje mednarodnih kriz. Povabilo k članstvu je poslal številnim državam, nekaj jih je že sprejelo, druge odločitev še preučujejo. Za Slovenijo po besedah premierja Roberta Goloba še ni nastopil čas za pridružitev.

Trump bo odbor danes ustanovil s podpisom na slovesnosti ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu.

Odbor, ki ga bo predsednik ZDA vodil sam, je bil prvotno zasnovan kot organ za nadzor nad povojno obnovo Gaze, vendar bo sedaj glede na osnutek ustanovne listine očitno namenjen tudi širšemu reševanju kriz po svetu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Mandat članic odbora naj ne bi bil daljši od treh let, stalno članstvo pa bi si lahko zagotovile z vplačilom milijarde dolarjev.

Povabil voditelje več kot 50 držav

Trump je k sodelovanju povabil voditelje več kot 50 držav, nekaj jih je povabilo že sprejelo, številne pa odločitev o pridružitvi še preučujejo, kot so v odziv na vabilo sporočili tudi iz Vatikana in Rima.

Sodelovanje naj bi doslej potrdilo več kot 20 držav, med njimi Madžarska, Argentina, Izrael, Belorusija, Egipt, Turčija, Katar, Savdska Arabija in Pakistan.

Vabilo naj bi po Trumpovih besedah sprejela tudi Rusija. Kitajska medtem ni neposredno zavrnila sodelovanja, vendar se v Pekingu zavzemajo za mednarodni sistem z Združenimi narodi v središču.

Slovenija pridružitve odboru ne načrtuje

Norveška in Švedska pa sta že zavrnili sodelovanje v odboru, podobno so nakazali tudi v Franciji.

Slovenija prav tako ne načrtuje pridružitve odboru, po besedah premierja Goloba še ni nastopil čas za to. V izjavi za medije v sredo je kot glavni pomislek navedel, da je mandat odbora preširok in da lahko nevarno spodkoplje mednarodno ureditev, ki temelji na Ustanovni listini ZN.