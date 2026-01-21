Trump ob zaostrovanju spora glede Grenlandije danes na forumu v Davosu

Predsednik ZDA Donald Trump bo danes nagovoril zbrane na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu, ki poteka v senci političnih napetosti med Evropo in ZDA zaradi Trumpovih groženj s prevzemom Grenlandije in uvajanjem carin za več evropskih držav. Evropa medtem nadaljuje usklajevanja in išče formulo za odziv na Trumpove grožnje.

Trump bo danes popoldne nagovoril udeležence WEF v Davosu, potem ko je v zadnjem času povzročil diplomatski kaos v odnosih med Evropo in ZDA z napovedmi ameriškega prevzema Grenlandije, pri čemer ni izključil uporabe sile. Minuli konec tedna je več evropskim državam, ki so v okviru izvidniške misije na Grenlandijo poslale svoje vojake, zagrozil tudi s postopno uvedbo carin.

Trump na poti v Davos zaradi tehnične težave zamenjal letalo



Predsednik ZDA Donald Trump se je v torek pozno zvečer po lokalnem času z letalom Air Force One odpravil v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum (WEF). Njegovo potovanje proti Evropi se je začelo s težavo, saj se je moralo letalo zaradi tehnične težave vrniti v bazo. Trump se je nato vkrcal na drugo letalo in ponovno odpotoval proti Davosu.



Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, je posadka letala Air Force One zaradi previdnosti obrnila letalo in okoli 5. ure po srednjeevropskem času pristala na letalski bazi Joint Base Andrews v zvezni državi Maryland.



Za pristanek so se odločili zaradi manjše električne napake na letalu. Novinarji, ki potujejo s Trumpom, so poročali, da so se luči v kabini po vzletu za kratek čas ugasnile.

Evropa ob vse resnejših grožnjah ZDA izraža solidarnost z Dansko in Grenlandijo ter napoveduje odločen odziv, čeprav se številni voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ob tem še vedno zavzemajo za sodelovanje in dialog z ameriško stranjo.

Med najbolj kritičnimi je francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v torek v nagovoru v Davosu obsodil politiko ZDA in se znova zavzel za sprožitev instrumenta EU za zaščito pred gospodarsko prisilo, ki je znan tudi kot tako imenovana trgovinska bazuka.

Trgovinski dogovor gre na led

Predstavniki političnih skupin Evropskega parlamenta so se medtem v luči Trumpovih groženj s carinami dogovorili, da bo parlament začasno ustavil postopek potrjevanja julija lani sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA. Dokončno odločitev o tem naj bi predstavniki skupin v okviru odbora za mednarodno trgovino sprejeli danes.

Trump je sicer v torek napovedal, da bo ta teden v Davosu z več delegacijami razpravljal o Grenlandiji, pred tem pa je v ponedeljek izrazil prepričanje, da evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu tega avtonomnega danskega ozemlja.