Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
20. 1. 2026,
22.10

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Davos ZDA Francija srečanje vabilo Donald Trump Emmanuel Macron

Torek, 20. 1. 2026, 22.10

2 minuti

Macron ponudil Trumpu organizacijo srečanja G7 v Parizu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Emmanuel Macron | Trump se bo ta teden v Evropi udeležil Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, kjer bo po napovedih v sredo imel govor. | Foto Reuters

Trump se bo ta teden v Evropi udeležil Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, kjer bo po napovedih v sredo imel govor.

Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v zasebnem sporočilu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga je zadnji danes objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social, predlagal, da bi v četrtek v Parizu organiziral srečanje držav članic G7. Trump je zvečer sporočil, da se srečanja ne bi udeležil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je v omenjenem sporočilu, ki ga je začel z zapisom "prijatelj moj", Trumpu med drugim napisal, da ne razume njegovega ravnanja glede Grenlandije. Trump si že dalj časa prizadeva Grenlandijo priključiti ZDA, pri čemer ni izključil niti uporabe sile za dosego tega cilja.

Vse bolj napeti odnosi

Francoski predsednik je Trumpu predlagal, da bi v četrtek popoldne v Parizu organiziral srečanje držav G7, in dodal, da lahko ob robu srečanja povabi Ukrajino, Dansko, Sirijo in Rusijo. Na koncu je Trumpa povabil še na večerjo v četrtek, preden se bo odpravil nazaj v ZDA, je razvidno iz objavljenega sporočila.

Na večerni novinarski konferenci v Beli hiši je ameriški predsednik na vprašanje, ali bi bil odprt za tako srečanje, odgovoril: "Ne, tega ne bi naredil," poroča AFP.

Odnosi med Trumpom in Macronom so se v ponedeljek še zaostrili po tem, ko je ameriški predsednik zagrozil z 200-odstotnimi carinami na francoska vina in šampanjce, ker naj bi Pariz nameraval zavrniti povabilo, da se pridruži Odboru za mir, ki ga bo vodil Trump.

Skupino G7 sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in ZDA.

Nika Kovač, Katy Perry
Novice Nika Kovač večerjala s slavno pevko: Govorili sva o Sloveniji
Donald Trump
Novice Znanih vse več povabljencev v Trumpov odbor
Emmanuel Macron
Novice Macron v sončnih očalih nagovoril elito v Davosu: Drvimo proti svetu brez pravil
Davos
Novice Velika prevara v Davosu
Davos ZDA Francija srečanje vabilo Donald Trump Emmanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.