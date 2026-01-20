Francoski predsednik Emmanuel Macron je v zasebnem sporočilu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga je zadnji danes objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social, predlagal, da bi v četrtek v Parizu organiziral srečanje držav članic G7. Trump je zvečer sporočil, da se srečanja ne bi udeležil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je v omenjenem sporočilu, ki ga je začel z zapisom "prijatelj moj", Trumpu med drugim napisal, da ne razume njegovega ravnanja glede Grenlandije. Trump si že dalj časa prizadeva Grenlandijo priključiti ZDA, pri čemer ni izključil niti uporabe sile za dosego tega cilja.

Vse bolj napeti odnosi

Francoski predsednik je Trumpu predlagal, da bi v četrtek popoldne v Parizu organiziral srečanje držav G7, in dodal, da lahko ob robu srečanja povabi Ukrajino, Dansko, Sirijo in Rusijo. Na koncu je Trumpa povabil še na večerjo v četrtek, preden se bo odpravil nazaj v ZDA, je razvidno iz objavljenega sporočila.

Na večerni novinarski konferenci v Beli hiši je ameriški predsednik na vprašanje, ali bi bil odprt za tako srečanje, odgovoril: "Ne, tega ne bi naredil," poroča AFP.

Odnosi med Trumpom in Macronom so se v ponedeljek še zaostrili po tem, ko je ameriški predsednik zagrozil z 200-odstotnimi carinami na francoska vina in šampanjce, ker naj bi Pariz nameraval zavrniti povabilo, da se pridruži Odboru za mir, ki ga bo vodil Trump.

Skupino G7 sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in ZDA.