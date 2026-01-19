Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Osveženo pred

52 minut

Ameriška letala letijo proti Grenlandiji. Danska je bila obveščena.

Letala ZDA | "Ta dejavnost je bila usklajena s Kraljevino Dansko, vse sodelujoče podporne sile pa delujejo z ustreznimi diplomatskimi dovoljenji. Vlada Grenlandije je prav tako obveščena o načrtovanih dejavnostih," sporoča NORAD. | Foto Shutterstock

"Ta dejavnost je bila usklajena s Kraljevino Dansko, vse sodelujoče podporne sile pa delujejo z ustreznimi diplomatskimi dovoljenji. Vlada Grenlandije je prav tako obveščena o načrtovanih dejavnostih," sporoča NORAD.

Foto: Shutterstock

Severnoameriško poveljstvo obrambe zračnega prostora (NORAD) je, morda tudi v izogib kakršnimkoli napačnim interpretacijam dogajanja zaradi aktualnih napetosti, na družbenem omrežju X objavilo obvestilo, da proti oporišču ameriških vesoljskih sil Pituffik na severu Grenlandije leti več njihovih letal. NORAD bo tam izvajal vnaprej načrtovane aktivnosti.

Prihajajoča letala bodo skupaj s tistimi, ki delujejo v letalskih oporiščih v ZDA in Kanadi, sodelovala v več načrtovanih aktivnostih NORAD, so sporočili iz severnoameriškega poveljstva obrambe zračnega prostora.

Oporišče ameriških vesoljskih sil Pituffik na Grenlandiji. | Foto: Reuters Oporišče ameriških vesoljskih sil Pituffik na Grenlandiji. Foto: Reuters

Njihov namen je dodatna krepitev obrambnega sodelovanja med ZDA in Kanado ter tudi z Dansko, so zapisali v objavi na družbenem omrežju X.

"Ta dejavnost je bila usklajena s Kraljevino Dansko, vse sodelujoče podporne sile pa delujejo z ustreznimi diplomatskimi dovoljenji. Vlada Grenlandije je prav tako obveščena o načrtovanih dejavnostih," so še sporočili.

Grenlandija, Trump
Novice Grenlandija: Alarm na Danskem po ugotovitvi, kaj so storile ZDA

Kot so še zapisali, pod okriljem NORAD večkrat potekajo rutinske in razpršene operacije, namenjene zagotavljanju obrambe Severne Amerike.

Donald Trump zatrjuje, da ZDA Grenlandijo potrebujejo zaradi nacionalne varnosti in obljublja, da jo bodo dobile zlepa ali zgrda. | Foto: UI / Umetna inteligenca Donald Trump zatrjuje, da ZDA Grenlandijo potrebujejo zaradi nacionalne varnosti in obljublja, da jo bodo dobile zlepa ali zgrda. Foto: UI / Umetna inteligenca Grenlandija je trenutno sicer v središču pozornosti zaradi prizadevanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi ZDA prevzele nadzor nad njo. Trump zaradi največjega otoka na svetu, ki je uradno ozemlje Danske, več državam Evrope grozi s carinami, noče pa tudi izključiti možnosti, da bi ZDA Grenlandijo poskusile zavzeti z uporabo sile. 

Donald Trump
Novice "Kaj če Donald Trump z jedrskim orožjem napade Dansko?"
letala ZDA Danska Grenlandija
