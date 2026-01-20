Novo leto, nova priložnost za menjavo službe – nasveti delodajalca za pripravo na razgovor

Začetek novega leta je za mnoge čas novoletnih zaobljub, novih priložnosti in začetkov, marsikdo pa ob zastavljanju ciljev pomisli tudi na menjavo službe. Prijavili ste se na novo delovno mesto, od koder ste prejeli vabilo na razgovor. Kaj pa zdaj? Da bi na delodajalca naredili kar se da dober vtis, je pomembno, da se na razgovor dobro pripravite. Mojca Veselko, vodja oddelka Recruiting in kadrovski marketing v Lidlu Slovenija, razlaga, kaj delodajalci od kandidatov pričakujejo na razgovoru.

Ker se na posamezno delovno mesto prijavi veliko kandidatov, je zaposlovalca najprej treba prepričati z življenjepisom. Kandidat že s tem predstavlja sebe in tudi tako izkaže zanimanje za delo. Odločilni trenutek pa se pogosto zgodi šele na razgovoru za delo, kjer se v nekaj minutah prepletejo vaša pričakovanja in želje podjetja.

Priprava na razgovor je ključna za samozavesten nastop

"Priprava na razgovor je pomembna," pravi Mojca in dodaja, naj kandidati pred razgovorom zberejo čim več informacij o podjetju in delovnem mestu, saj s tem pokažejo resen interes, hkrati pa lažje zastavijo prava vprašanja.

"Priporočljivo je, da pred razgovorom razmislite, katere izkušnje boste izpostavili, kako boste pojasnili svojo motivacijo in kaj vas razlikuje od drugih," svetuje Lidlova strokovnjakinja, sicer tudi prejemnica nagrade za najboljšo vodjo za znamčenje delodajalca (Best employer brand manager) v okviru tekmovanja Best Employer Brand Awards Adria.

Odlično izhodišče za pripravo sta karierna stran podjetja in zaposlitveni oglas, saj vsebujeta bistvene informacije, kandidat pa si tako lahko pripravi še nekaj konkretnih vprašanj, ki jih bo zastavil na razgovoru.

Kako narediti dober prvi vtis?

Prvi vtis je izjemnega pomena, zato bodite točni, urejeni in nastopite čimbolj samozavestno. Kot pravi Mojca: "Izkušnja z razgovori je za marsikoga neprijetna, saj velja prepričanje, da gre zgolj za formalen način odgovarjanja na delodajalčeva vprašanja. A pri nas ni tako, saj je naša kultura odprta in sproščena. V Lidlu je zaposlitveni razgovor način, da naše potencialne nove sodelavce osebno spoznamo takšne, kot so, predvsem pa, da eni in drugi ugotovimo, ali se ujemamo. Cenimo profesionalen, a sproščen nastop in iskrenost kandidata."

Klasična vprašanja, ki jih lahko pričakujete od delodajalca

Čeprav se delodajalci med seboj razlikujejo, lahko na razgovoru pričakujete nekaj pogostih vprašanj. "Med klasičnimi vprašanji so gotovo vaša osebna predstavitev, predstavitev vaših izkušenj in glavnih nalog na prejšnjih delovnih mestih ter kompetenc in dobrih lastnosti. Kandidate vprašamo tudi o motivaciji za prijavo na delovno mesto," razlaga Mojca. Pomembno je tudi, da kandidati aktivno poslušajo ter jasno, konkretno in brez ovinkarjenja odgovorijo na vprašanja.

Foto: Klemen Razinger

Delodajalcu tudi vi zastavite vprašanja

Zaposlitveni razgovor je tudi za kandidata dobra priložnost, da zastavi vprašanja o Lidlu in delovnem mestu. Ob tem pa je seveda priporočljivo, da ima kandidat osnovno poznavanje delodajalca. "Kandidati naj naslovijo vsakršno točko, ki jim morda ni povsem jasna. Vprašajo naj tudi, kdaj lahko pričakujejo povratno informacijo in kdaj v primeru pozitivnega odgovora sledi zaposlitev," še dodaja Mojca.

Odgovor delodajalca, četudi zavrnitven, je temelj bontona; kandidatu se tako pokaže, da sta njegova trud in izkazani interes cenjena. V Lidlu poskrbijo, da vsi kandidati prejmejo povratno informacijo čim hitreje, v roku tedna dni po razgovoru. Če najdejo skupen interes za sodelovanje, pa v Lidlu tudi po končanem zaposlitvenem postopku s sistematičnim uvajanjem poskrbijo, da se pozitivna izkušnja kandidata ne konča.

In kaj je tisto, kar vas loči od "hvala za prijavo" in "dobrodošli med nami"?

Razgovor za delo torej ni le formalno odgovarjanje na zastavljena vprašanja, ampak priložnost, da se kandidat in delodajalec spoznata in preverita, ali sta prava izbira drug za drugega. Priprava, jasna komunikacija in iskrenost so tisti elementi, ki odločajo med "hvala za prijavo" in "dobrodošli v ekipi".

Če se je tudi med vašimi novoletnimi zaobljubami znašla želja po menjavi službe, obiščite kariera.lidl.si, preverite prosta delovna mesta v svoji bližini in v novem letu pridite k top zaposlovalcu, tudi prejemniku sedmega mednarodnega certifikata Top Employer Slovenija in Europe 2026 – k Lidlu Slovenija.

Naročnik oglasnega sporočila je LIDL SLOVENIJA D.O.O.