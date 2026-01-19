Grenlandija: Alarm na Danskem po ugotovitvi, kaj so storile ZDA

Združene države Amerike so že leta 2025 mimo uradnih kanalov in na skrivaj poskusile pridobiti zaupne podatke o vojaških postojankah, letalskih oporiščih in pristaniščih na Grenlandiji.

ZDA so, ne da bi o tem obvestile dansko ministrstvo za zunanje zadeve, obrambno ministrstvo Danske ali generalštab danskih oboroženih sil, lani od različnih virov na Danskem poskusile pridobiti občutljive podatke o določenih vidikih vojaških inštalacij na Grenlandiji, je v nedeljo poročal danski časnik Berlingske.

Kaj je zanimalo ZDA

Američane so še posebej zanimali podatki o oporiščih vojske in vojaškega letalstva ter o pristaniščih na največjem otoku na svetu, po navedbah Berlingske dokazujejo sicer obširno cenzurirani – zaradi interesov nacionalne varnosti – dokumenti, ki so jih pridobili od danskega ministrstva za obrambo in zunanjega ministrstva.

Foto: Guliverimage

Kot navaja Berlingske, je neimenovani funkcionar oboroženih sil ZDA že januarja 2025 kmalu po tem, ko je Donald Trump znova postal predsednik ZDA, od danskega vojaškega poveljstva na Grenlandiji te podatke v razmaku šestih dni zahteval dvakrat.

"Poskusili so pridobiti podatke o infrastrukturi, vključno s kritično vojaško infrastrukturo na Grenlandiji. Takšne informacije bi lahko bile uporabne pri načrtovanju morebitne ameriške vojaške invazije na Grenlandijo, kar je na Danskem sprožilo alarm in velike skrbi," piše Berlingske.

Zahtevi na Grenlandiji niso ugodili, temveč so o dogodku nemudoma obvestili dansko ministrstvo za zunanje zadeve in vrhovno poveljstvo danskih oboroženih sil.

Trump hoče Grenlandijo

Ameriški predsednik Donald Trump od Danske zahteva, da se Grenlandiji odreče oziroma jo proda, saj naj bi jo ZDA nujno potrebovale za izboljšanje svoje varnosti.

Mnogi se sprašujejo, ali Donald Trump Grenlandijo res hoče zato, ker želi izboljšati varnost ZDA, ali pa zgolj zato, da bodo Združene države Amerike na zemljevidu sveta videti večje in da se bo v zgodovino svoje države zapisal kot predsednik, ki je dodatno razširil njeno ozemlje. Fotografija je ustvarjena z umetno inteligenco. Foto: UI / Umetna inteligenca

Trump je morebitni ameriški prevzem Grenlandije sicer omenjal že med svojim prvim predsedniškim mandatom, veliko resneje pa je o tem začel govoriti takoj po vnovični izvolitvi za predsednika ZDA novembra 2024. Tik pred svojo ponovno selitvijo v Belo hišo januarja 2025 je večkrat poudarjal, da ZDA potrebujejo Grenlandijo. V tem času je otok obiskal tudi njegov sin Donald mlajši. Danci so medtem že takrat poudarjali, da Grenlandija ni naprodaj, da pa lahko z ZDA še dodatno okrepijo sodelovanje.